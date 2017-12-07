شركة أوروبية ترغب في تمويل مشروعات سودانية بأكثر من ملياري دولار

الخرطوم 7 ديسمبر 2017 - أبدت شركة أوروبية رغبتها في تمويل مشروعات واستثمارات بالسودان، بقيمة تصل 10 مليار دولار، وفق آليات التمويل والأولويات والمشروعات التي تحددها حكومة البلاد.

وزير المالية السوداني عثمان الركابي .. تصوير كمال عمر

وأكد رئيس وفد شركة (M C L ) وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود جينت، في تصريح صحفي عقب لقائه وزير المالية السوداني بالخرطوم الخميس " رغبة الشركة في تمويل مشروعات في السودان خلال العام المقبل، بمبلغ يبدأ من 2 مليار حتى 10 مليارات دولار على ان تحدد حكومة السودان آليات التمويل وأولويات البلاد والمشروعات المطروحة للتمويل".

وجرى الاتفاق على تكوين فريق عمل برئاسة وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار وعضوية وزارة الاستثمار وبنك السودان المركزي، والخبير الوطني وزير الدولة بالمالية الأسبق، حسن احمد طه لتحديد المشروعات ذات الأولوية للتمويل من قبل الحكومة.

وقال جينت إن شركته تعمل في قطاع التمويل المالي والاستثمار في قطاعات النفط والغاز، الزراعة والطاقات المتجددة على مستوى العالم، مشيرا إلى الفرص المتاحة لجذب التمويل العالمي للسودان بعد رفع الحظر الاقتصادي عنه وخلوّه من المخاطر.

وقدّم وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، في اجتماع بوفد الشركة الخميس شرحاً لفرص الاستثمار في السودان.

وأشار الى "اولوية القطاعات الإنتاجية في التمويل والتقنية بالتركيز على قطاعات الزراعة، المعادن، البترول والطاقة ومشروعات البنى التحتية".

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من التمويل والتقنية الأوربية في توظيف الموارد وتحديث الإنتاج في القطاعات الحقيقية بغرض رفع الإنتاجية بما يسهم في رفع مستوى دخل المواطن وتحسين معاشه.