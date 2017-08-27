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شركة إيطالية تطلب التنقيب عن الحديد والصلب بشرق السودان

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الخرطوم 27 أغسطس 2017 ـ عرضت شركة إيطالية التنقيب عن الحديد والصلب بشرق السودان، وتعهدت الخرطوم، الأحد، بتذليل كافة الصعاب التي تعيق تدفق الاستثمارات الإيطالية، مقترحة الاستثمار في مجال الرخام.

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وزير المعادن السوداني والسفير الإيطالي ـ الخرطوم 27 أغسطس 2017 (صورة من سونا)

واتفق السودان وإيطاليا في يناير الماضي على عقد ملتقى استثماري يجمع بين الشركات والقطاع الخاص بالبلدين لدعم الشراكات الاقتصادية وتقوية التعاون المشترك وخلق تفاهمات تفتح مختلف المجالات أمام الشركات الإيطالية للاستثمار في السودان.

وأكد وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم لدى لقائه السفير الإيطالي بالخرطوم فابريتسيو لوباسو، يم الأحد، استعداد بلاده للتعاون مع إيطاليا لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين متعهدا بتذليل كافة الصعاب بما يسهم في جذب الاستثمارات الإيطالية.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان محمد أبوفاطمة أن الشركات الإيطالية يمكنها الاستثمار بالسودان في الرخام لتوفره بكميات كبيرة بولايات البحر الأحمر وكسلا ونهر النيل.

من جانبه أكد السفير الإيطالي وجود عرض من شركة إيطالية للعمل في الاستثمار التعديني في مجال التنقيب عن الحديد والصلب بولاية البحر الأحمر بمشاركة شركة سودانية.

وأفاد أنهم يعملون على جذب الاستثمارات الإيطالية للعمل في السودان في مجالات عديدة على رأسها التعدين.

وأشار السفير إلى سعي بلاده لتحسين العلاقات الاقتصادية مع السودان، وعملها الفترة الماضية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.



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