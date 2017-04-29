 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 29 نيسان (أبريل) 2017

شركة (كومون) تخيّر نائبين بالبرلمان بين الإعتذار أو المقاضاة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 أبريل 2017 ـ وجه المدعي العام السابق لجمهورية السودان عبد الرحمن إبراهيم الخليفة موكلا من شركة كومون إنذارا قانونيا لنائبين في البرلمان يحذرهما من التمادي في المساس بسمعة الشركة ويخيرهما بين الإعتذار أو المقاضاة.

JPEG - 56.6 كيلوبايت
مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

وكانا النائبان محمد الحسن الأمين وأبو القاسم برطم أثارا القضية مرة أخرى في البرلمان، المتعلقة بقانونية استمرار عمل الشركة في مطار الخرطوم، رغم مرور عامين على صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام صالات كبار الزوار التي تديرها شركة "كومون" التابعة لوزارة الدفاع.

وجاء في نص الانذار القانوني للأمين وبرطم: "استهدافكما المباشر والمتكرر والمجافي للحقائق وواقع الحال أضر بسمعة موكلتي، وربما أغراك تجاهلها لتلك التصريحات فطفقت ترسل المزيد منها".

وأضاف الإنذار "لما تقدم أوجه لكما هذا الإنذار القانوني بدون المساس بالحقوق، إما الإعتذار لموكلتي علنا وفي ذات الصحف والمكان الذي ظللتما ترشقانها باتهاماتكما الباطلة، أو يكون الخيار أمام موكلتي اللجوء للقضاء وهو كفيل بكبح هذا الجنوح نحو تجريح وإساءة سمعة موكلتي".

وسلم عبد الرحمن الخليفة ـ نقيب المحامين السابق ـ نسخة من الإنذار القانوني لرئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر.

من جانبه أكد مدير شركة مطارات السودان القابضة الفريق أول إسماعيل بريمة أن جميع المعلومات التي تناولتها الصحف بشأن شركة كومون والمبالغ التي تسلمتها من مطار الخرطوم الدولي أو المبالغ الخيالية التي أعلنها بعض نواب البرلمان وتناولتها الصحف مثل استلام الشركة لمبلغ 400 أو 600 مليون جنيه "مجرد إدعاءات غير صحيحة".

وكشف بريمة في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن المعلومات التي لم يتم إبرازها للرأي العام هي أن شركة كومون خرجت من 4 عقود سليمة بمطار الخرطوم الدولي ولم يتم تعويضها ولم تتسلم سوى جزء من استحقاقاتها التي لا تتجاوز في جملتها 3% من المبالغ المذكورة بالصحف.

وقال "إن المعلومات التي تم تداولها مؤخرا حول مطار الخرطوم غير صحيحة، ولم يتم تعويض شركة كومون عن أي عقد، وأن نشر وتداول مثل هذه المعلومات يضر كثيرا بمؤسسات رسمية خدمية وحيوية وحساسة مثل مطار الخرطوم الدولي".

وكانت لجنة النقل بالبرلمان ووزير الدولة بمجلس الوزراء قد برأت كومون من تلك الاتهامات.

وكان البرلمان استدعى في ديسمبر 2014، وزير الدفاع السابق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، بعد أن اتهم عضو البرلمان محمد الحسن الأمين، شركة (كومون)، بالفساد عبر تقاضي مليارات الجنيهات من خزانة الدولة وذهابها إلى جيوب خاصة بطرق ملتوية نظير سفر المسؤولين والوزراء في الحكومة عبر صالة كبار الزوار.

وكشف الأمين في مارس من ذات العام، عن رفع ملف شركة "كومون"، الى وزارة العدل، والمراجع العام على خلفية اتهامه للشركة بالاستيلاء على أموال بدون سند قانوني وعملها بدون عقد قانوني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)

حرب المطارات 2017-04-27 10:02:21 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في كلمة لي قبل اسابيع في ذات هذه الزاوية، بعنوان (الحاج وراق بين العمالة والدروشة) كتبت ان معاداة مصر والنفور منها وإظهار البغض لها يكاد يكون مرادفاً للوطنية عند نفر من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.