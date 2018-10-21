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شركة تركية تبني أحد أكبر مطارات أفريقيا في السودان

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الخرطوم 21 أكتوبر 2018- أعلنت شركة الإنشاءات التركية "سومّا"، أنها تستعد حاليا لوضع حجر الأساس لمشروع بناء أحد أكبر مطارات القارة الأفريقية، بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن فازت الشركة بمناقصة المشروع الذي تبلغ قيمته 1.150 مليار دولار.

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مطار الخرطوم الدولي

ومن المخطط أن يتم البدء بأعمال بناء المطار في الربع الأول من عام 2019، لينضم إلى سلسة من المشاريع التي ينفذها مقاولون أتراك في قارة أفريقيا، في مجالات الخطوط الحديدية، والطرق السريعة، والموانئ، والجسور والأنفاق.

وقال سليم بورا الرئيس التنفيذي لشركة "سومّا"، لوكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، إنهم يبنون مشروع مطار الخرطوم، وفق نظام "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، وقدر قيمة المشروع بنحو 1.150 مليار دولار. الرسمية.

وأوضح بورا أن مشروع بناء المطار سيتم على 3 مراحل، بحيث يستوعب في المرحلة الأولى 6 ملايين مسافر سنويا، وفي المرحلة الثانية 9 ملايين مسافر، تزيد إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثالثة.

وأضاف: "بالنظر لقطاع النقل الجوي في أفريقيا، نجد أن هناك مطارين ذو أهمية وفاعلية كبيرة، الأول في العاصمة المصرية القاهرة، والثاني في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، وعقب إنشاء مطار الخرطوم الدولي ستلتفت الأنظار إلى السودان في هذا القطاع".

ولفت أن المشروع في مرحلة التصميم حالياً، ومن المخطط أن تبدأ أعمال البناء في الربع الأول من العام القادم، على أن ينتهي خلال 36 شهراً، وسط مساعي لتبكير موعد انتهائه.

وتطرق إلى الأهمية البالغة للمشروع نظراً لكون السودان إحدى أكبر البلدان الإفريقية من حيث عدد السكان والمساحة، ولأن الخرطوم من بين المواقع الجغرافية الهامة في القارة.



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