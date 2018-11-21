شركة روسية تستكشف 4 حقول نفط في جنوب السودان

جوبا 21 نوفمبر 2018- وقعت شركة النفط الروسية (جازبروم) الثلاثاء مذكرة تفاهم مع حكومة جنوب السودان لاستكشاف أربع مربعات نفطية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وزير النفط الجنوب سوداني ايزاكيل قاتكوث خاطب مؤتمر الطاقة الأول في جوبا الإثنين 17 أكتوبر 2017

وأعلن وزير النفط في جنوب السودان حزقيال لول جاتكوث عن الاتفاق بالتزامن مع بدء مؤتمر النفط في جنوب السودان بمشاركة شركات النفط والمستثمرين من المنطقة.

وقال الوزير الذي كان زار موسكو في أكتوبر الماضي لوكالة (رويترز) إن جازبروم كانت تنتظر المزيد من المعلومات عن المربعات من وزارته قبل البدء في الاستكشاف.

وتعتبر هذه الشركة ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، كما تعمل في أنغولا وبيلاروسيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وفنزويلا والعراق وإيطاليا وكازاخستان وقيرغيزستان ولاتفيا ورومانيا وصربيا وطاجيكستان وإستونيا.

في أكتوبر الماضي وقع وزير النفط في جنوب السودان مذكرة تفاهم مع شركة جيه أس سي زاروبيزنيفت الروسية لاستكشاف الأراضي والتجارة المفتوحة في البلاد وكذلك تنفيذ تكنولوجيا معززة للنفط وبرامج صيانة أخرى.

وفي يوليو عام 2018 تعهد وزير النفط بجذب مستثمرين جدد عندما قررت شركة النفط الفرنسية توتال التخلي عن امتيازاتها النفطية في ولاية جونقلي بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وانقسمت المجموعة المعروفة سابقًا باسم بلوك بيه، والتي كانت تحتفظ بها شركة توتال، إلى ثلاثة أجزاء في عام 2012. وتم منح الثلاثة إلى شركة النفط النيجيرية أورانتو بتروليوم.