شكري يصل الخرطوم والقنصل المصري يطالب بقطع الطريق أمام (الأكاذيب)

الخرطوم19 أبريل 2017- وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري ا الى لخرطوم مساء الأربعاء لترؤوس إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين التي ستعقد الخميس،واستبق القنصل المصري بالسودان وصول شكري بإطلاق دعوة حث فيها وسائل الاعلام بالبلدين على قطع الطريق أمام الكاذبين والساعين للوقيعة وبذر الفتنة بين البلدين.

غندور وشكري أثناء محادثات بالقاهرة ـ صورة إرشيفية من اعلام وزارة الخارجية السودانية

وتلتئم اجتماعات التشاور السياسي بين الخرطوم والقاهرة، وسط حالة من التوتر البائن بين البلدين، عززه استمرار الهجوم من الاعلام المصري على خطوات السودان في التقارب مع دول الخليج العربي وإثيوبيا.

وسيجري وزيرا الخارجية في البلدين مباحثاتت ثنائية قبل التئام الاجتماعات المشتركة.

وكان وزير خارجية مصر قال الأربعاء الماضي ، إنه يرتب لزيارة السودان لعقد جولة حوار سياسي يتم خلالها إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وإزالة أي "سوء فهم".

وقال القنصل المصري وئام سويلم فى مؤتمر صحفي قصير للغاية الأربعاء " نحث وسائل الإعلام فى البلدين على قطع الطريق أمام كل من يحاول نشر أخبار كاذبة تسيء للعلاقات وتضرب الفتنة بين البلدين والشعبين".

وأُرجأت الاجتماعات التي كانت مقررة، الأسبوع الماضي، بسبب تأجيل وزير الخارجية المصرى زيارته للخرطوم لسوء الأحوال الجوية.

وناشد سويلم " المسؤولين ووسائل الاعلام والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله لا سيما المنسوب للمسؤولين فى البلدين".

واكد القنصل المصري على " أهمية العلاقات المصرية السودانية على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية "، مشدداً على امتداد الروابط التي تجمع شعبي البلدين".