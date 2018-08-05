شلل في (الحصاحيصا) بعد إضراب التجار احتجاجا على الضرائب الباهظة

الخرطوم 5 أغسطس 2018 ـ دخل التجار وأصحاب المخابز بمحلية الحصاحيصا في أواسط السودان، الأحد، في إضراب عن العمل احتجاجا على ضرائب باهظة، ما أصاب احدى أكبر مدن ولاية الجزيرة بشلل تام.

محال تجارية مغلقة بمدينة الحصاحيصا بعد إضراب للتجار ـ 5 أغسطس 2018

ومنذ يوليو الماضي هدد التجار وملاك المخابز في الحصاحيصا بإغلاق محالهم التجارية والخروج من السوق احتجاجا على ضرائب فادحة وصلت زيادتها إلى 1000%.

وأبلغ تجار "سودان تربيون" بأن معتمد الحصاحيصا ولجنة الأمن بالمحلية وإدارة ديوان الضرائب تنصلوا عن اتفاق في وقت سابق بتجميد عمل لجنة الاستئنافات التابعة للديوان.

وأشاروا إلى أن اللجنة المعنية بإجراء تسويات فردية للمطالبات الضريبية فاجأت التجار بسوق المدينة الرئيسية وهم بمكبرات الصوت يخطرونهم بضرورة مراجعة ديوان الضرائب لإجراء التسويات، بينما يرفض التجار مبدأ التسوية من الأساس.

وتمسك التجار في اجتماع عقد يوم الأحد مع مسؤولي المحلية ولجنة الأمن بموقفهم الى حين التوصل لاتفاق بإلغاء زيادات الضرائب مهددين بمواصلة الإضراب يوم الإثنين.

وفي وقت سابق أبلغ التجار "سودان تربيون" أن بعضهم زادت ضرائبه من 15 ألف جنيه العام الماضي إلى 300 ألف جنيه العام الحالي، وبعضهم زادت ضرائبه من 60 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وآخرين ارتفعت ضرائبهم من 30 ألف جنيه إلى 290 ألف جنيه، بجانب أن البعض وصلته ضرائب بنحو 1.2 مليون جنيه.

وطالب التجار بإعادة النظر في تقديرات الزيادة الضريبية لعام 2017 وإلغاء تلك التقديرات التي تم توزيعها على التجار وألا تتجاوز الزيادات نسبة 3% أو 5% عن ضريبة 2016، والنظر بعدالة في فرض الربط الضريبي من الولاية وعدم تحميل تجار الحصاحيصا النسبة الأكبر من الربط الضريبي للولاية.