 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 5 آب (أغسطس) 2018

شلل في (الحصاحيصا) بعد إضراب التجار احتجاجا على الضرائب الباهظة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 أغسطس 2018 ـ دخل التجار وأصحاب المخابز بمحلية الحصاحيصا في أواسط السودان، الأحد، في إضراب عن العمل احتجاجا على ضرائب باهظة، ما أصاب احدى أكبر مدن ولاية الجزيرة بشلل تام.

JPEG - 95.6 كيلوبايت
محال تجارية مغلقة بمدينة الحصاحيصا بعد إضراب للتجار ـ 5 أغسطس 2018

ومنذ يوليو الماضي هدد التجار وملاك المخابز في الحصاحيصا بإغلاق محالهم التجارية والخروج من السوق احتجاجا على ضرائب فادحة وصلت زيادتها إلى 1000%.

وأبلغ تجار "سودان تربيون" بأن معتمد الحصاحيصا ولجنة الأمن بالمحلية وإدارة ديوان الضرائب تنصلوا عن اتفاق في وقت سابق بتجميد عمل لجنة الاستئنافات التابعة للديوان.

وأشاروا إلى أن اللجنة المعنية بإجراء تسويات فردية للمطالبات الضريبية فاجأت التجار بسوق المدينة الرئيسية وهم بمكبرات الصوت يخطرونهم بضرورة مراجعة ديوان الضرائب لإجراء التسويات، بينما يرفض التجار مبدأ التسوية من الأساس.

وتمسك التجار في اجتماع عقد يوم الأحد مع مسؤولي المحلية ولجنة الأمن بموقفهم الى حين التوصل لاتفاق بإلغاء زيادات الضرائب مهددين بمواصلة الإضراب يوم الإثنين.

وفي وقت سابق أبلغ التجار "سودان تربيون" أن بعضهم زادت ضرائبه من 15 ألف جنيه العام الماضي إلى 300 ألف جنيه العام الحالي، وبعضهم زادت ضرائبه من 60 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وآخرين ارتفعت ضرائبهم من 30 ألف جنيه إلى 290 ألف جنيه، بجانب أن البعض وصلته ضرائب بنحو 1.2 مليون جنيه.

وطالب التجار بإعادة النظر في تقديرات الزيادة الضريبية لعام 2017 وإلغاء تلك التقديرات التي تم توزيعها على التجار وألا تتجاوز الزيادات نسبة 3% أو 5% عن ضريبة 2016، والنظر بعدالة في فرض الربط الضريبي من الولاية وعدم تحميل تجار الحصاحيصا النسبة الأكبر من الربط الضريبي للولاية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الفساد والتسوية السياسية 2018-07-30 23:13:45 كتب : المحبوب عبد السلام لا يصحو السياسيون من نومهم وقد استيقظت ضمائرهم فجأةً، فيشرعون في الحديث عن الفساد ويقومون من فورهم يحاربونه ويوظفون أجهزة الدولة كافة لملاحقته ويتيحون الحرية للإعلام لتناوله وكشفه، ثم يعمدون الى (...)

نداء السودان والجنائية 2018-07-30 18:53:00 كتبت : سلمى التجاني لم تحمل تصريحات الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ، رئيس نداء السودان ، عن المحكمة الجنائية الدولية ، والتي وردت في لقائه مع فضائية روسيا اليوم ، لم تحمل جديداً ، فقد تبنى هذا الموقف منذ تسعة أعوام (...)

كارثة الأمطار والسيول .. القبطان والقرصان 2018-07-29 18:05:51 كتب : عمر الدقير القبطان هو من يمسك بدفة السفينة ويتولَّى قيادتها، ولكنَّ معنى هذه الكلمة يتمدَّد مجازاً ليشمل من يتولَّوْن القيادة في مختلف الحقول والشجون .. وفي المقابل يتجاوز معنى كلمة القرصان السَّطو المُسلَّح في عرض (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

حركة / جيش تحرير السودان بيان مهم حول الأوضاع الراهنة في البلاد 2018-05-25 21:04:35 إلى جماهير الشعب السوداني الوفية لا يخفى على أحد أن نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومنذ أول يوم إستهل فيه عهده البغيض، كان يستهدف الصدام مع الشعب السوداني، فبدأ بوأد النظام الديمقراطي ثم إعدام الشهيد علي فضل مروراً (...)

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.