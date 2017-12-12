شمال دارفور تشرع في معالجات جدية لإحتواء أزمة نقص المياه

الفاشر 12 ديسمبر 2017 ـ شرعت حكومة شمال دارفور غربي السودان في حفر 15 بئراً في إطار البرنامج القومي لانهاء العطش وحل أزمة المياه بعاصمة الولاية وبعض المحليات الأخرى.

العشرات في محلية (الطويشة) احتجوا على زيادة أسعار المياه (سودان تربيون)

وتؤرق أزمة المياه وصعوبة الحصول عليها في كثير من الوحدات الإدارية مضاجع السكان.

وفي أواخر نوفمبر الماضي وصلت ولاية شمال دارفور عدد من آليات الحفر ضمن مشروع “زيرو عطش” القومي لتوفير المياه، حيث قامت بحفر عشرة آبار جديدة بمحطة شقرة التي تغذي مدينة الفاشر علاوة على بعض المحليات لا سيما المناطق الواقعة على الاتجاه الشمالي الشرقي والجنوب الشرقي من العاصمة الفاشر.

ويقطع السكان في بعض القرى بالمناطق الشمالية لولاية شمال دارفور، عشرات الكيلومترات وسط الكثبان الرملية والصخور الحجرية على ظهور الدواب للحصول على المياه.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق مشروع "زيرو عطش" للقضاء على نقص المياه ولكن المشروع لم ير النور في عدد من أرياف دارفور حتى الآن ـ حيث يشهد الإقليم صراعا مسلحا منذ العام 2003 ـ.

وقال وزير التخطيط العمراني بولاية شمال دارفور محمد كمال الدين ابوشوك لـ "سودان تربيون " ان الاليات التي وصلت الولاية تهدف لحفر عشره ابار بمنطقة شقرة غربي الفاشر لتغذية المدينة علاوة على حفر خمسة آبار اخري بمحليتي اللعيت والطويشة والمناطق التي تعاني من العطش خاصة "كرويا لبن" و"ام كتكوت" بمحلية الطويشة 300 كلم شرق الفاشر عاصمة الولاية.

وأضاف الوزير " هناك جملة من الاصلاحات تجري الآن في شبكة مياه الخطوط الناقلة بمدينة الفاشر، علاوة على ما يتوقع انجازه من مشروع المياه الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين حكومة الولاية والمعونة البريطانية بتكلفة سبعة ملايين دولار لإصلاح الشبكات الناقلة للمياه".

وأكد الوزير ايفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه الولاية التي تمثلت في تمويل الاليات من وزارة الكهرباء والسدود لتوفير المياه ببعض مناطق الولاية.

وفي يونيو الماضي احتج العشرات من المواطنين بـ (الطويشة) إحدى محليات ولاية شمال دارفور، على زيادات طالت أسعار المياه.

وتعاني الفاشر وكثير من محلياتها أزمة مياه حادة أثناء فصل الصيف، كما لا توجد مجالس تشريعية بمحليات الولاية مما يجعل المعتمدين يصدرون قرارات فردية دون الرجوع إلى أي جهة تشريعية.

وواجه سكان المدينة الذين يفوق تعدادهم المليون نسمة صيفا غير مسبوق مصحوب بشح المياه المنتجة من المصادر التقليدية التي ظلت تعتمد عليه المدينة لعقود.