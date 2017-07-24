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شمال دارفور توزع طلاب (بخت الرضا) وتمنع دخولهم للفاشر

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الفاشر 24 يوليو 2017 – وصل الفاشر، صباح الإثنين الطلاب المستقيلين من جامعة (بخت الرضا) وتبنت حكومة ولاية شمال دارفور على الفور خطة لتوزيع الطلاب ونقلهم الى ذويهم في الولايات الأخرى، بعد أن منعتهم من دخول المدينة .

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طلاب جامعة (بخت الرضا) في الميناء البري بالفاشر ..صورة لـ(سودان تربيون)

وعقدت لجنة أمن ولاية شمال دارفور برئاسة الوالي عبدالواحد يوسف إبراهيم وقررت توفير عدد من البصات لتقل الطلبة الى ذويهم

وفرضت السلطات الحكومية طوقا أمنيا علي جامعة الفاشر لمنع الطلاب من استقبال زملائهم القادمين من (بخت الرضا) كما شهدت المدينة إنتشارا كثيفا للشرطة والأجهزة الأمنية تحسباً لمنع أي محاولات للتضامن مع الطلاب.

وقال مصدر حكومي فضل ححب إسمه لـ( سودان تربيون) ان معتمد الفاشر أنزل الطلاب بالميناء البري، ووفر لهم وجبة الإفطار ، لكنه رفض السماح لهم بالدخول الى المدينة خوفا من حدوث تفلتات أمنية ، حال ابداء المواطنين مشاعر تضامنية ، وأنه تمكن من تجهيز وسائل نقل لترحيلهم الى ولايات دارفور المختلفة ، وبقية محليات شمال دارفور.

وقال الطالب أحمد علي، أحد المستقيلين لـ(سودان تربيون) بالميناء البري شرق الفاشر، إن الأجهزة الامنية المرابطة بالميناء ومعتمد الفاشر اجتمعوا معهم وخيروهم بين العودة الي الجامعة او توزيعهم الي مناطقهم.

وقال " نحن حوالي ثلاثمائة وخمسين طالب وطالبة رفضنا العودة للجامعة والبقية عادوا بعد المفاوضات التي تمت مع والي النيل الأبيض.

"وتابع " ليس لنا أغراض .. هذا قرارنا واردنا العودة إلى ذوينا ".

وكان المئات من طلاب إقليم دارفور غربي السودان تقدموا باستقالاتهم "الثلاثاء " الماضي من جامعة بخت الرضا بولاية النيل الأبيض وغادروا الي ذويهم بسبب الاستهداف العنصري علي حد قولهم والانتقائية في معاملتهم من قبل إدارة الجامعه بحسب بيان صادر من رابطة طلاب دارفور فضلا عن الاعتقالات التي يتعرض لها أبناء الإقليم بجامعة بخت الرضا.



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