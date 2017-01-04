شمال دارفور: حسم مجموعة مسلحة على طريق (الفاشر ـ طويلة)

الخرطوم 4 يناير2017 ـ قالت حكومة شمال دارفور إن الأجهزة الأمنية بالولاية حسمت مجموعة مسلحة تعمل على نهب السيارات التجارية على الطريق الرابط بين مدينتي الفاشر وطويلة، عقب تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وشهدت الطريق عند منطقة "جبال كوسا" تكرار حوادث نهب مسلح أشاعت أجواءً من الخوف وسط الأهالي.

وقال معتمد محلية طويلة بولاية شمال دارفور ادم جديد لـ(سودان تربيون) الأربعاء، أن قوة أمنية تمكنت من القبض علي معتادي النهب المسلح علي الطريق.

وأضاف "وصلتنا بلاغات وحركنا قوة كبيرة وتتبعوا الجناة وتم القبض عليهم".

وكان علي آدم محمد "سائق بص" أبلغ (سودان تربيون)، الإثنين الماضي، بأن هناك مجموعات مسلحة دائماً ما تنصب كمائن للسيارات عند "جبل كوسا" وتهدد سائقيها باطلاق الأعيرة النارية ونهب مقتنيات المسافرين.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، عن معتمد محلية طويلة،قوله إن الأجهزة الأمنية تبادلت إطلاق النار مع المجموعة التي سقط أفرادها ما بين قتيل وجريح.

وأشار إلى وصول بلاغ للأجهزة الأمنية بوجود مجموعة مسلحة تنهب السيارات التجارية وسلب ممتلكات الركاب على بُعد حوالي (60) كلم من مدينة الفاشر. مضيفاً "تم إخطار لجنة الأمن بالولاية بالبلاغ والتي بدورها تحركت وطاردت الجناة وتمكنت من حسمهم".

وقال المعتمد إن لجنة الأمن بالولاية تسير قوافل من القوات وتنشيط الطرق التي تربط بين محليات شمال دارفور، مشيراً إلى استقرار الأوضاع ما يسهم في استمرار حركة القوافل التجارية.