شهود : ضابط مخابرات يطلق النار على مواطن اثر مشادة كلامية

الخرطوم 31 يوليو 2019 - أطلق ضابط يتبع لجهاز المخابرات السوداني النار من سلاحه الشخصي على مواطن بالشارع العام صباح الأربعاء إثر مشادة كلامية ، ما أدى إلى تدخل المارة الذين أوسعوا المسؤول الأمني ضربا كما أشعلوا النيران في سيارته.

شعار جهاز الأمن والمخابرات السوداني

وحسب شهود عيان فإن الحادثة وقعت حوالي التاسعة من صباح الأربعاء قرب نفق الخرطوم عند مدخل جسر الفتيحاب، مؤكدين أن المواطن المصاب تم اسعافه إلى مستشفى السلاح الطبي بأم درمان.

وقال جهاز المخابرات العامة، في بيان تلقته "سودان تربيون" إن الحادثة وقعت إثر احتكاك مروري بين أحد ضباط الجهاز ومواطن في منطقة المقرن تحت نفق جسر الفتيحاب.

وأضاف "تبع ذلك الاحتكاك المروري من تجمهر واشتباك نجم عنه إصابة مواطن كان ضمن المتجمهرين بطلق ناري واعتداء على الضابط وحرق سيارته".

وأوضح البيان أن المصابان (المواطن والضابط) نقلا للمستشفى لتلقي العلاج. مشدداً على أن التصرف غير مقبول.

وتابع "إزاء كل ذلك سيتبع الجهاز الإجراءات القانونية المنصوص عليها من خلال مجلس تحقيق يحفظ لكل معتدى عليه حقه القانوني ويحسم مثل هذه التصرفات الفردية التي لا يقرها الجهاز ولا يقبلها".