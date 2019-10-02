شيرر يطالب قادة جنوب السودان بتسريع تشكيل الحكومة

جوبا 2 أكتوبر 2019- قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) ديفيد شيرر إنه يتعين على قادة جنوب السودان مضاعفة جهودهم والتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقية السلام قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
- ديفيد شيرر
وفي تصريحاته بالعاصمة جوبا الثلاثاء، لفت المسؤول الأممي إلى أن الوقت ينفد بالنسبة إلى الموقعين على الاتفاق لحل القضايا العالقة.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس (يونميس) في ندوة للسلام عقدت في جوبا بمشاركة ناشطين وشباب وسياسيين وقادة دينيين والتي تهدف إلى تنوير المجتمعات المحلية على اتفاقية السلام الموقعة 2018.
ونوه شيرر الى إن المفتاح في تنفيذ اتفاق السلام هي الإصلاحات الأمنية وعدد الولايات والحدود التي أدت إلى تباطؤ عملية التنفيذ.
وزاد " إنني أفهم أن القضايا المعقدة لا تزال معلقة في العملية السابقة للانتقال خلال الأسابيع الستة الماضية. نحتاج إلى حل مسألة الحدود أو الولايات في الأسابيع القليلة المقبلة".
كما أشاد المسؤول الأممي بالاجتماع الأخير الذي جرى وجهاً لوجه بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في جوبا، منوهاً إلى أن "تشكيل الحكومة سيمكّن جميع الأحزاب، وليس الحكومة فقط، بل المعارضة أيضاً من اتخاذ القرارات مع المضي في الحكومة الانتقالية".
وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس كير نائبه حينها مشار بالتخطيط لانقلاب.
وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.
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