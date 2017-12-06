مبارك أردول

لا مجال للتخبي خلف الإجابات الكسولة والجاهزة (مقاطعين وحردانين )، النظام معروف هو نظام مستبد وشمولي، والمعارضة ماعندها حاليا برنامج مشترك بأنشطة يومية تصب في مصلحة التغيير، فالتغيير لن يأتي من السماء بل يجب أن نعمل للتغيير الذي ننشده، والحديث عن شرعية النظام وما ادراك ما شرعية هذه قضية انتهت منذ اتفاقيات نيفاشا وابوجا وجيبوتي والقاهرة والشرق والدوحة، وانتخابات 2010م والحوار الوطني.

اليكم دروس مهمة للعالم من حولنا.

ثورة الربيع العربى فى مصر شرارته كانت قضية التوريث وتهيئة جمال مبارك ليخلف والده في الحكم بانتخابات شكلية، انتهت بالإطاحة بالنظام كله.

وفي غامبيا نافس التاجر الصغير آدم بارو كمرشح وحيد للمعارضة نافس دكتاتور ظل في الحكم لفترة طويلة وصرعه وفي ظل ضغط اقليمي ودولي اضطر للقبول بالهزيمة.

اما في زمبابوي بدأت الازمة بان تكون زوجة الرئيس موغابي وريثة له في الحكم في الانتخابات القادمة وانتهت بنهاية لحكم موغابي الذي استمر لعقود.

الشروط والمطلوبات للانتخابات هي موضوعية ولكن لكي تكون متوفرة من اجل الانتخابات حرة ونزيهة لن تتوفر هذه الشروط والمطلوبات عن طريق الصدفة او بصدقة وطواعية من النظام، فلهما طريقين لا ثالث، اما التفاوض مع النظام وضغطه لتوفيرها، او فرضه وإملائه له، وهذا مربوط بقوة ومقدرة المعارضة على ذلك في الحالتين، وحاليا خلينا نقسم المعركة هذه معه الي مراحل من أجل الوصول الي انتخابات حرة ونزيهة كما نريدها، ونقول بداية المعركة حاليا في قضية الشروط والمطلوبات ونذهب، ولو تم اجتيازه لصالح المعارضة تأتي بعده معارك أخرى مع الجماهير والإجراءات .... الخ.

مبارك اردول الناطق الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار