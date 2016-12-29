 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 29 كانون الأول (ديسمبر) 2016

صحفيون بالخرطوم يحتجون على مصادرات الأمن لـ (الجريدة)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 ديسمبر 2016 ـ نظم عشرات الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية، الخميس، أمام مجلس الصحافة والمطبوعات بالخرطوم احتجاجاً على المصادرات المتكررة لصحيفة "الجريدة" من قبل جهاز الأمن، واخطارها بإيقاف كاتبين حتى تتفادى المصادرة.

JPEG - 110.3 كيلوبايت
صحفيون في وقفة احتجاجية مع "الجريدة" أمام مجلس الصحافة بالخرطوم ـ 29 ديسمبر 2016

وسلم الصحفيون المحتجون مذكرة لمجلس الصحافة والمطبوعات ضد تجاوزات الأمن، وقالت شبكة الصحفيين السودانيين المنظمة للوقفة الاحتجاجية "إننا لن ندع الزملاء والزميلات يخوضون معركة الحرية والكرامة مع سلطة القمع الديكتاتورية وحدهم".

واعتقل جهاز الأمن مصور "الجزيرة الفضائية"، وأطلق سراحه بعد إتلاف المادة المسجلة من "الكاميرا" عن الوقفة الاحتجاجية، بعد اخذه إفادات من الكاتبان "زهير السراج وعثمان شبونة".

وتعرضت صحيفة "الجريدة" للمصادرة الـ"11" في أقل من شهر،حيث صادر جهاز الأمن نسخ الصحيفة فجر الاربعاء، وهو ما يترتب عليه خسائر مالية فادحة، حيث تعد الصحيفة أكثر الصحف تضررا من عقوبة المصادرة التي يطبقها جهاز الأمن بأثر رجعي على الصحف التي تتجاوز ما يعتبره "خطوطا حمراء".

وقال رئيس تحرير الصحيفة أشرف عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقد بمقر الصحيفة، الأربعاء "لم نفهم دواعي المصادرة المتكررة، وجهاز الأمن كل مرة يتهمنا بشىء تارة ناشر الصحيفة ناشط سياسي، وتارة سياسيات الصحيفة التحريرية".

وأضاف "وأخيراً تلقينا أمرا خطيرا بطلب واضح من قبل جهاز الأمن بإيقاف الكاتبين عثمان شبونة وزهير سراج".

وأكد عبد العزيز أن الصحيفة لن تتراجع عن خط "الجريدة" التحريري، مردفاً "ستكون لدينا مسيرات، ووقفات احتجاجية في الأيام القادمة لرد الحقوق".

ومنذ إعلان الحكومة السودانية لقرارات إقتصادية قاسية في نوفمبر المنصرم تفرض سلطات الأمن قيودا على الصحف في تغطيتها الناقدة لارتفاع أسعار الوقود والدواء والكهرباء، فضلا عن حظر نشر أي مظاهر احتجاج على السياسات الإقتصادية للحكومة.

وقال مالك وناشر الصحيفة عوض محمد "إن (الجريدة) ماضية في خطها التحريري ولا تراجع عن ذلك، ولا نمثل أي جهة سياسية".

وأضاف "تم اخطارنا اذا أرسلت الصحيفة للمطبعة، ولم تحجب منها الأعمدة المذكورة ستتم مصادرتها".

أما الكاتب بالصحيفة زهير السراج أحد الكاتبين المستهدفين بعدم الكتابة، قال "الجماعة ديل مابفهموا؟ تم إيقافي من قبل سبع مرات فما الذي حدث".

أما ممثل صحفيو "الجريدة" ماجد القوني فقد أكد أن المحررين يتناولون قضايا المواطن وفق خطة الصحيفة و"نحن ملتزمون بخط الصحيفة التحريري مهما كلف الثمن"، وتابع "سنوصل نبض الشارع مهما حدث".

إلى ذلك أعلن حزب المؤتمر السوداني تضامنه مع صحيفة "الجريدة" في مواجهة جهاز الأمن حتى لا تخسر الكلمة، واصفاً المصادرات التي تتم للصحيفة بـ "المنظمة والشرسة" بعد الطباعة بغرض هلاكها.

وقال الحزب في تعميم تلقته "سودان تربيون" الخميس "إن استهداف الصحيفة بالمصادرة بعد الطباعة يتعدى القمع وحرية الكلمة إلى الإبادة المهنية"، مضيفا أنه "منهج يقوم على وضع الصحيفة تحت ظروف اقتصادية تؤدي إلى هلاكها وهذا هو المقصود بالمصادرة كأداة إبادة مهنية فعالة".

وتعمد السلطات الأمنية بالسودان إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما تعتبره "خطوطا حمراء" كعقوبة بأثر رجعي تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا.

وكان الأمن في السابق يتبع نهج الرقابة القبلية عبر منسوبيه الذين يطوفون على دور الصحف ليلا لمراجعة المحتوى التحريري للصحف.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الانتفاضة فى السودان: الصعوبات والحلول 2016-12-26 21:59:55 زينب كباشى عيسى كثير من الثورات فى العالم تحدث يوميا وبأشكال متعددة، والذى يفشل منها ينتسى تماما وقد يسمى (محاولة) وقد لا يطلق عليه اسما أبدا – أما الذى ينجح منها فيكتب فى التأريخ ويطلق عليه اسم ثورة. ولكل منهما عوامل (...)

وقفة مع الذات لعام مضى 2016 وعام آت 2017م 2016-12-26 10:10:33 يقلم الإمام الصادق المهدي ذكرى الميلاد ليست واجباً دينياً بل من المباحات. بعض الناس يسخرون منها والعبرة بمقاصدها فإن كانت مناسبة للزهو الاجتماعي فهي بغيضة. ولكن إذا أقامها محبوك تقديراً لعطائك، وإذا صارت مناسبة لوقفة مع (...)

الحوار الوطني السوداني: مخاطبة جذور الأزمات أم استمالة واحتواء المعارضين 2016-12-25 16:05:41 بقلم نصرالدين عبدالباري* مقدمة أصبح السودان، الذي كان مداراً فعلياً بواسطة بريطانيا، رسمياً دولةً مستقلةً في العام 1956 نتيجة لممارسة حق تقرير المصير من مصر، التي كانت وقتئذٍ شريكاً صورياً في الحكم الثنائي الذي (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2016 SudanTribune - All rights reserved.