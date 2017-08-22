صحفيون سودانيون يقاطعون أنشطة البرلمان

الخرطوم 22 أغسطس 2017 ـ أعلن مندوبو الصحف السياسية بالبرلمان السوداني مقاطعة أنشطة المجلس تضامناً مع زميلهم مرتضى أحمد مندوب صحيفة "الأهرام اليوم" الذي منعته السلطات الأمنية من دخول البرلمان الثلاثاء بدون إبداء أسباب.

مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

ودعا بيان لمندوبي الصحف الثلاثاء قيادة البرلمان للاحتكام إلى القضاء الذي يثق فيه الجميع "بدلا من اتخاذ خطوة تسلطية".

وكانت الأمانة العامة للمجلس الوطني شرعت الإثنين في مقاضاة صحيفتي "الجريدة" و"الأهرام اليوم" لنشرهما خبراً نسب تصريحاً لنائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان أعلنت فيه رفض تعيين نائب ثالث للرئيس ولوحت بتقديم استقالتها من المنصب.

واستنكر البيان خطوة البرلمان ووصفها بـ "التسلط الذي يتنافى مع المجلس كمؤسسة مناط بها بسط وحماية الحريات" وتابع "منع الصحفى مرتضى أحمد من دخول مباني البرلمان تصفية حسابات شخصية".

من جهته قال رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) طارق عبد الله في تصريحات صحفية الثلاثاء إنه "التقى الأمين العام للبرلمان ومستشار رئيس البرلمان عبد الماجد هارون حول منع منسوب صحيفته من دخول البرلمان.

وأضاف: "طرحت عليهم وجهة نظري وننتظر منهم القرار الذي سيتخذونه"، ورفض منع مندوب الصحيفة من دخول البرلمان أو أي مطالبات من البرلمان بتغيير مندوب الصحيفة، داعيا البرلمان الى الاحتكام للقانون إذا تضرر من أي نشر.