صحفيون يحتجون أمام البرلمان على قرار بمنع دخول مندوبي الصحف

الخرطوم 1 أغسطس 2018 ـ احتج صحفيون يغطون مجريات البرلمان السوداني أمام مقر المجلس الوطني، الأربعاء، ودفعوا بمذكرة احتجاجية على قرار أصدره البرلمان قبل أسبوع بمنع دخول مندوبي الصحف خلال عطلة النواب.

صحفيون يحتجون أمام البرلمان ـ أمدرمان 1 أغسطس 2018

ومنع البرلمان مناديب الصحف ووكالات الأنباء، من دخول مبناه، واستثنى وكالة السودان للأنباء وتلفزيون السودان والإذاعة السودانية والمركز السوداني للخدمات الصحفية وقنوات الشروق والخرطوم وسودانية 24، ردا على مقاطعة الصحافيين أنشطة المجلس ليومين احتجاجاً على حظر صحفية تغطي البرلمان نشرت خبراً لم يرق للمجلس.

وتجمع مندوبو الصحف لتغطية البرلمان أمام مقره صباح الأربعاء وهم يرفعون لافتات تندد بقرار منعهم من دخول مباني المجلس الكائنة على الضفة الغربية للنيل بأمدرمان.

ورفضت قيادة البرلمان استلام مذكرة للصحفيين معنونة لرئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر، ما اضطرهم لإيداعها استقبال البرلمان.

وقالت المذكرة: "لم نتوقع أن يأتي يوماً تتعمد فيه أعلى سلطة تشريعية في البلاد ذبح الحريات الصحفية وانتهاك القوانين التي تجيزها في وضح النهار، الأمر الذي يعكس انحدار بلادنا الى مستوى مخيف يستوجب التدارك العاجل".

وأضافت "لم نعلم على وجه الدقة الأسباب الرئيسية لقراركم المجحف، ولكن من خلال ما رشح من معلومات غير رسمية أن المنع كان نتيجة لمقاطعة الصحفيين أنشطة البرلمان لمدة يومين احتجاجاً على ايقاف زميلتهم بجريدة (الانتباهة) هبة عبيد على خلفية نشرها خبراً أغضبكم".

وتابعت المذكرة التي تلقتها (سودان تربيون): "نؤكد هنا أن المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج الحضاري ولا تستوجب مواجهتها من قبلكم بإجراءات تعسفية نحسب أنها تمت بتصرفات فردية وعكست بجلاء فقدانكم للروح التصالحية مع أجهزة الاعلام الحرة".

وطالبت المذكرة رئيس البرلمان بالتراجع الفوري عن قرار حرمان الوسائل الإعلامية من الدخول والسماح لكافة المندوبين بدون تمييز بتغطية أنشطة المؤسسة التشريعية بلا قيود زمانية أو مكانية، كحق مكفول بالدستور وليس منحة أو عطية.

ورفض مندوبو أي شروط أو إملاءات من أي جهة كانت تمس حريتهم في نقل وقائع البرلمان، ودعوا إلى "توقف مستشار رئيس البرلمان، عبد الماجد هارون عن ممارسة أي ضغوط على الصحف بواسطة اصدقائه ومعارفه في جهاز الأمن لاستبدال المناديب الذين لا تعجبه طريقة نقلهم للوقائع في البرلمان".

وناشددوا المجلس الاحتكام الى القضاء في كل مخالفات النشر حال ارتكبت والتخلي عن سياسة "أخذ الحق باليد".

يشار إلى أن هذه الأزمة أثارت لغطا حول قانونية تعيين عبد الماجد هارون كمستشار لرئيس البرلمان.

واضطر الأمين العام للمجلس الوطني عبد القادر عبد الله لإصدار بيان، الأربعاء، دافع فيه عن تعيين رئيس المجلس مستشارا له، قائلا إن النصوص القانونية والدستورية تكفل لرئيس المجلس هذا الحق.

وشدد أن تعيين عبد الماجد هارون في هذه الوظيفة مر بكل المراحل الإجرائية والمراجعة القانونية للتأكد من أنه لا يمثل أية مخالفة للقانون أو اللوائح.

وأشار إلى أن وظيفة مستشار رئيس مالبرلمان ليست مستحدثة، لكن المستشار الحالي أعطي صلاحية أن يكون ناطقا رسميا باسم المجلس الوطني بتفويض من رئيس البرلمان.