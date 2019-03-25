صحفيون ينظمون موكبا احتجاجيا وسط العاصمة السودانية

الخرطوم 25 مارس 2019- نظم عشرات الصحفيون في العاصمة السودانية، الاثنين موكبا سلميا وحملوا لافتات تدعو لإتاحة الحريات.
- صحفيون حملوا لافتات تدعو للحرية والسلام والعدالة .. الإثنين 25 مارس 2019
وتجمع الصحفيون في منطقة السوق العربي بوسط الخرطوم بعد ترتيبات من "شبكة الصحفيين" احيطت بسياج عالي من السرية ودون الإعلان عن الحشد الذي انضم اليه مواطنون من الشارع العام.
وتمثل الشبكة "الكيان الظل" لاتحاد الصحفيين المعترف به رسميا، كما انها جزء من تجمع المهنيين الذي ينسق للاحتجاجات في السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي للمطالبة برحيل النظام.
وهتف المتجمعون " صحافة حرة، أو لا صحافة" و"حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب"، وطالبوا بالافراج عن رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني الذي اعتقل في 22 فبراير الماضي بعد ظهوره على قناة "سكاي نيوز عربية" منتقدا قرار الرئيس عمر البشير بفرض الطوارئ في البلاد.
ونظم الصحفيون مخاطبة جماهيرية أكدوا فيها أن الصحافة تؤيد الشارع وإنها صوت الشعب وليست بوقا للسلطة.
وتفرض السلطات الأمنية رقابة صارمة على الصحف اليومية وتمنعها من ابراز الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام.
وفض الصحفيون موكبهم بعد أقل من ساعة من تنظيمه، وقبل تدخل القوات الأمنية.
وقالت الشبكة في بيان إنها باغتت أجهزة النظام بتنظيم أول موكب غير معلن بوسط الخرطوم.
وأضافت "يأتي الموكب اختبارا جديدا وتطورا مفصليا في وسائل المقاومة السلمية والمواكب الفئوية والوقفات الاحتجاجية التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين".
وأكدت استمرار كافة وسائل الاحتجاج السلمي المتفق عليها والتي في طور التجريب من أجل اسقاط "نظام الطغمة الفاسدة المفسدة".
كما حثت كافة الإعلاميين والصحفيين لتهيئة أنفسهم لما قالت إنها أيام طوال قادمات من النضال وتنوع أساليبه وصولا إلى المليونية المرتقبة غداة السادس من أبريل القادم.
وترتب قوى المعارضة لتوسيع دائرة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة بتنظيم حشد كبير تشارك فيه ولايات السودان المختلفة لإحياء ذكرى انتفاضة 6 أبريل التي أطاحت بحكم الرئيس جعفر نميري في العام 1985.
أخر الآراءفوزي بشرى يصطاد فيصل محمد صالح: نار البشير ولا جنة الأمير (1-2)!! 2019-03-25 19:41:25 بقلم : شوقي إبراهيم عثمان الأستاذ المترجم فوزي بشرى الذي قدم من لندن إلى أبو ظبي بالتقريب عام 2001م، مستقيلا من جهة ما أو مؤسسة ما في لندن، وربما يحمل الجنسية البريطانية، نزل في منزل صديقه المترجم الآخر المرحوم مكي أبو (...)
رحلة شيخنا عبد الله من الإيمان إلى الكفر 2019-03-25 16:36:49 خاطرات على هامش الهبة (7) رحلة شيخنا عبد الله من الإيمان إلى الكفر مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com لم يحيّرني من أمر هبة الفتيان والصبايا وتداعياتها شيء مثلما حيرني موقف شيخي الدكتور عبد الله علي إبراهيم (...)
الانتفاضة وكتاب النظام 2019-03-25 16:19:23 بقلم : محمد عتيق حسب طبائعهم وملكاتهم يقوم إعلاميو النظام بأدوار مرسومة في دعمه وإسناده .. ففي السنوات الاخيرة مثلاً ،كان دور الاستاذ حسين خوجلي دوراً نقدياً في شكل أحاديث يبثها ، يخلط فيها قدراً من النقد السياسي المحسوب (...)
المزيد