 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 12 آذار (مارس) 2018

صحيفة سودانية تشكو جهاز الأمن لدى المحكمة الدستورية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 12 مارس 2018 ـ قال ناشر صحيفة يومية في السودان، إنه يعتزم رفع دعوى دستورية في مواجهة جهاز الأمن والمخابرات بسبب حملة مصادرة متصلة خلال الأيام الماضية.

JPEG - 23 كيلوبايت
ناشر ورئيس تحرير (التيار) إثناء الإضراب عن طعام بالصحيفة إثر تعليق صدورها ـ مارس 2016

وأكد ناشر ورئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني، تعرض الصحيفة منذ أسبوع إلى مصادرات بطريقة غير مباشرة.

ومنع جهاز الأمن الإثنين كاميرات التلفزة التابعة للقنوات الإخبارية من الدخول لنقل وقائع مؤتمر صحفي دعا له ناشر "التيار" بشكل مفاجئ، بينما تأسف ميرغني للمنع وعده "دليلاً على قوة الكلمة".

وقال خلال المؤتمر الصحفي إن عناصر من جهاز الأمن يأتون يومياً إلى المطبعة ويحتجزون نسخ صحيفة "التيار" ولا يسمحون لهم باستلامها إلا بعد السادسة صباحاً ما يتسبب في خروج الصحيفة من الأسواق بعد تعذر توزيعها.

وأضاف "سنقوم برفع دعوى دستورية ضد جهاز الأمن بسبب هذه الإجراءات ضدنا، كما سنشرع منذ السبت المقبل في طرح ميثاق "الدفاع عن الحريات" للتوقيع عليه ليتولى قضية الحريات بشكل عام وقضية (التيار) بشكل خاص".

وسبق وأن كسبت "التيار" قضية دستورية ضد جهاز الأمن، حينما أصدرت المحكمة الدستورية في مارس 2014 حكما بإعادة صدورها بعد أن أوقفها جهاز الأمن لأكثر من عام ونصف بعد نشرها قضايا فساد عديدة أبرزها ملف شركة الأقطان السودانية.

وهدد عثمان ميرغني بتصعيد المواقف ضد جهاز الأمن ما لم يتخلى عن إجراءاته ضد "التيار".

وأضاف: "عقب توقيع الميثاق سنعلن عن خطوات تصعيدية من بينها تحديد موعد للإضراب عن الطعام".

وتشير (سودان تربيون) إلى أن الإضراب خطوة مجربة لدى الصحفيون العاملون بصحيفة "التيار" حيث نفذوا في مارس من العام قبل الماضي، إضرابا عن الطعام استمر لثلاثة أيام احتجاجا على إيقاف الصحيفة.

واعتبر ميرغني إجراءات جهاز الأمن الأخيرة ضد صحيفته القصد منها إلحاق الخسائر المادية ضد الجريدة، معلناً عن تسببها بالفعل في ذلك لكنه رفض الافصاح عن حجمها تحاشيا للتأثير على معنويات العاملين بالصحيفة.

وأكد مصادرة "التيار" أكثر من مائة مرة خلال فترة عودتها الأخيرة ما كلفها خسائر بمليارات الجنيهات، بينما كانت خسائرها بسبب إيقافها الطويل ملياري جنيه.

وتابع "سنقاتل من الداخل ولن ندفع بشكوى لأي جهة خارجية، لأن قضية الحريات قضية داخلية، وسينحصر دوري فقط في تمليك العالم للمعلومات".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل التشبث بالسودان القديم هو أصل الداء؟ 2018-03-12 11:22:47 كتب : عبد الحميد أحمد وقع الشوائب في جملة تعاطي الأحزاب السياسية السودانية مع أزمة قصور التنمية في ما بات يعرف بمناطق الهامش أحدث ريباً عظيماً في العلاقة بين هذه الأحزاب وحركات المقاومة المسلحة التي نهضت تعبّر عن المظلمة (...)

(وادي السنقير) .. عندما تغيب الدولة 2018-03-11 15:20:09 كتبت : سلمى التجاني تمثل ثقة الشعب في الحكومة عامل أساسي في إستقرار الدول ، باعتبار أن الحكومة هي سلطة الدولة. ويعني توفر الثقة أن المواطن على قناعةٍ بأن قادته يعملون للمصلحة العامة ، لكن الوقت الذي تتزعزع أو تغيب فيه (...)

‎نعمة الباقر وأمين حسن عمر 2018-03-09 08:08:42 مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com ‎أول أمس الثلاثاء ملأت الاعلامية السودانية نعمة الباقر سماء شبكة سي ان ان الامريكية حتى ضاقت عنها. ملأتها في ساعة الظهيرة من خلال برنامج (سي ان ان توك) التحليلي السياسي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.