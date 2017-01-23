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صندوق أبوظبي يودع 400 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

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ابوظبي 23 يناير 2017- وقع صندوق أبوظبي للتنمية ، الإثنين، اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع 400 مليون دولار للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية بالسودان.

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مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومحافظ بنك السودان عقب التوقيع على الوديعة ..صورة من (وام)

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي "إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب السوداني يتم بموجبها إيداع 1.470 " مليار درهم- 400 مليون دولار- في بنك السودان المركزي جاءت بتوجيهات من رئيس الامارات خليفة بن زايد ال نهيان، وولى عهد ابوظبي محمد بن زايد،حرصا منهما على تعزيز الروابط التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان."

وأوضح السويدي بحسب وكالة الانباء الاماراتية أن العلاقات بين الإمارات والسودان تعتبر نموذجا يحتذى للعلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وأشار الى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة السودانية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتجاوز التحديات التي تواجهها.

ووقع الاتفاقية بمقر صندوق أبوظبي للتنمية بابوظبي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، وعن الجانب السوداني محافظ بنك السودان حازم عبد القادر بابكر.

وأشاد المحافظ بالدعم الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات للشعب السوداني،مؤكدا تقدير السودان لتك الجهود في سبيل مساعدته على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

و أشار حازم الى أن الوديعة جاءت في توقيت مهم،لافتا إلى أنها ستعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد ودعم السيولة والاحتياطيات لدى البنك المركزي.

وكانت وكالة الانباء السودانية أفادت أن الخرطوم وقعت في أبوظبي، يوم الخميس، على اتفاقية وديعة مصرفية بقيمة 500 مليون دولار.

وسبق أن أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في 6 ديسمبر الماضي عن حصول بلاده على وديعة من دولة الإمارات بقيمة نصف مليار دولار، بجانب التزام الدولة الخليجية بتوفير حاجة البلاد من الجازولين لمدة ستة أشهر وتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية تنتج ألف ميقاواط بنظام "البوت".



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