صندوق ابوظبي للتنمية يمول مستشفي بجنوب السودان بعشرة مليون دولار

أبوظبي 10 نوفمبر 2019- أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توفير عشرة مليون دولار من أجل الرعاية الصحية بجنوب السودان.
ويهدف المشروع لبناء مستشفى يحوي 60 سريرا في منطقة "قودلي" بجوبا لتلبية احتياجات سكان العاصمة والمناطق المجاورة ومواجهة الطلب المتزايد للخدمات الصحية والتكنولوجيا المتطورة.
وبحسب مسؤول سيقوم المشروع ببناء مبني جديد يشمل عيادات ومختبرات وغرفة عمليات ووحدة عناية مركزة. بالإضافة الى دفع تكاليف الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمشروع.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق في بيان إن" اهتمام الصندوق بمشروعات الرعاية الصحية هو جزء من التزامه بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وأضاف: "يسعدنا أن نشهد بدء بناء هذا المشروع الاستراتيجي للرعاية الصحية. زيارتنا لجنوب السودان تؤكد من جديد تفاني الصندوق في شراكته مع حكومة البلاد وتوفر فرصة مثالية لبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك".
من جانبه اشاد وزير الصحة بجنوب السودان، رياك قايي كوك بجهود صندوق التنمية الإماراتية ونجاحه في تمويل المشاريع التي تقود إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية.
وقال إن مساهمة الصندوق ستساعد في إنشاء واحدة من أهم مراكز العناية الصحية الذي يوفر خدمات صحية جيدة بمعايير عالمية.
ومنذ إنشائه في 1971 دعم الصندوق مشاريع تنموية في 90 دولة منها 40 دولة أفريقية بقيمة 92 مليار درهم عبر القروض الميسرة والمنح الحكومية والاستثمارات.
أخر الآراءهل يصبح الترابي مسيح الإسلاميين الذي يحملونه خطيئة الانقلاب العسكري 2019-11-06 19:38:37 بقلم : عبدالحميد أحمد للوهلة الأولى تبدو قيادة المؤتمر الشعبي كأنها تتلمس الطريق إلى صياغة خطاب سياسي جديد وإيجاد مرافعة دفاعية تعتمد إلقاء اللوم على الشيخ الترابي وتحميله مسئولية الانقلاب العسكري الذي قوّض الديمقراطية (...)
فشل ياسر عرمان ....(1) 2019-11-06 19:38:25 بقلم : د.قندول إبراهيم قندول Gandul1@msn.com صدق الدكتور منصور خالد في تأليفيه أو كتابيه: "النخبة السُّودانيَّة وإدمان الفشل"، و"جنوب السُّودان في المخيلة العربيَّة"، ولعلَّ الكتابين نابعان من وطنيَّة (Patriotism) (...)
قَضَايا الثّوْرَة والثّوْرَة المُضَادة (2) 2019-11-02 17:07:36 بقلم : ياسر عرمان د. جون قرنق - لقاء مع د. سوزان رايس وإجتثاث الحركة الاسلامية إدارة كلينتون هي الادارة الامريكية الوحيدة ؛التي إتخذت قراراً بإسقاط نظام البشير ، ولم تتخذ أياً من الادارت بعدها قراراً مماثلاً . وتكون (...)
المزيد