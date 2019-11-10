صندوق ابوظبي للتنمية يمول مستشفي بجنوب السودان بعشرة مليون دولار

أبوظبي 10 نوفمبر 2019- أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توفير عشرة مليون دولار من أجل الرعاية الصحية بجنوب السودان.

ويهدف المشروع لبناء مستشفى يحوي 60 سريرا في منطقة "قودلي" بجوبا لتلبية احتياجات سكان العاصمة والمناطق المجاورة ومواجهة الطلب المتزايد للخدمات الصحية والتكنولوجيا المتطورة.

وبحسب مسؤول سيقوم المشروع ببناء مبني جديد يشمل عيادات ومختبرات وغرفة عمليات ووحدة عناية مركزة. بالإضافة الى دفع تكاليف الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمشروع.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق في بيان إن" اهتمام الصندوق بمشروعات الرعاية الصحية هو جزء من التزامه بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "يسعدنا أن نشهد بدء بناء هذا المشروع الاستراتيجي للرعاية الصحية. زيارتنا لجنوب السودان تؤكد من جديد تفاني الصندوق في شراكته مع حكومة البلاد وتوفر فرصة مثالية لبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه اشاد وزير الصحة بجنوب السودان، رياك قايي كوك بجهود صندوق التنمية الإماراتية ونجاحه في تمويل المشاريع التي تقود إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية.

وقال إن مساهمة الصندوق ستساعد في إنشاء واحدة من أهم مراكز العناية الصحية الذي يوفر خدمات صحية جيدة بمعايير عالمية.

ومنذ إنشائه في 1971 دعم الصندوق مشاريع تنموية في 90 دولة منها 40 دولة أفريقية بقيمة 92 مليار درهم عبر القروض الميسرة والمنح الحكومية والاستثمارات.