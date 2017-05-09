ضبطيات للشرطة السودانية تؤكد رواج تعاطي الأقراص المخدرة

الخرطوم 9 مايو 2017 ـ انتهت عمليات منسقة لشرطة مكافحة المخدرات بولايتي الخرطوم ونهر النيل إلى توقيف 4 شبكات للإتجار بالأقراص مخدرة بضبط 782915 قرص "ترامادول، كبتاجون، سيبروهيبتادين وفارديفيت"، ما يؤكد رواج تعاطي هذا النوع من المخدرات.

عناصر مكافحة المخدرات لحظة توقيفها أجانب يديرون مصنعا لأقراص الكبتاجون جنوبي الخرطوم ـ الثلاثاء 14 أبريل 2015

ومنذ العام 2014 تصاعدت عمليات تهريب الأقراص المخدرة عندما أحبطت الشرطة، أكبر عملية تهريب لنحو 14 مليون قرص، وصلت ميناء بورتسودان ضمن شحنة قادمة من اليونان عبر لبنان، وحينها قالت السلطات إن السودان مجرد معبر للأقراص المخدرة.

لكن العمليات التي كشفت عنها إدارة مكافحة المخردات، يوم الثلاثاء، تشير إلى أن تجارة الأقراص المخدرة أصبحت رائجة بالبلاد، سيما في الجامعات، إلى جانب الحشيش المحلي المعروف باسم "البنقو".

وبحسب تصريح صحفي لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العميد محمد محمد أحمد الحاج، فإنه تم كشف عدة شبكات إجرامية تروج المخدرات بتوقيف 5 متهمين بولايتي الخرطوم ونهر النيل.

وقال الحاج إن الضبطيات جاءت ضمن عمليات ميدانية حيث تمكنت مكافحة المخدرات بولاية الخرطوم من ضبط 600 ألف قرص سيبروهيبتادين و178 ألف قرص فارديفيت مغشوشة وغير مسجلة بالثورة الحارة السادسة في أمدرمان بحوزة متهم تم توقيفه بعد مداهمة مكان تخبئة العقاقير الطبية وفتح بلاغ تحت المادة "16" من قانون الأدوية والسموم.

وقال مدير الإدارة بالإنابة، إن شعبة الجامعات ضبطت المتهم (أ. م. ع) وهو من المروجين الذين يستخدمون أساليب متنوعة في التخفي والتمويه، بحوزته 2.000 قرص كبتاجون، وفتح في مواجهته بلاغا تحت المادة "15/أ" من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي الأثناء تمكن فريق ميداني آخر من ضبط المتهم (ب. أ. م) في ضاحية "أمبدة" غربي أمدرمان وبحوزته 1525 قرص كبتاجون وسيارة "بوكس دبل كاب" بعد أن حاول ممارسة نشاطه في توزيع السموم أثناء نشاط طلابي بإحدى الجامعات، وتم فتح بلاغ تحت المادة (15/أ) أيضا.

وقال الحاج إن إدارة مكافحة المخدرات نصبت كمينا ناجحا بنقطة تفتيش "العوتيب" بولاية نهر النيل أسفر عن ضبط 1390 قرص ترامادول بحوزة متهمين إثنين هما من أكثر تجار المخدرات نشاطاً بالولاية.

وأضاف أن ظاهرة الإتجار بالعقاقير الطبية خارج المؤسسات الصيدلانية تسبب أضراراً صحية جسيمة لتعرضها للتغيرات الكيميائية جراء التخزين في درجة حرارة عالية ونقلها بمركبات لا تصلح للأدوية الطبية.

وأشار إلى أن هذه المضبوطات غير مسجلة لدى السلطات المختصة ومصدر صناعتها وتعبئتها مجهول، موضحا أن تعاطي الكبتاجون يسبب أضرارا وآثارا على صحة جسم الإنسان لا يستطيع التعافي منها لاحتوائها على مواد سامة وضارة.

وسبق أن ضبطت الشرطة السودانية مصنعا ضخما لتصنيع أقراص "الكبتاجون" المنشطة، جنوبي الخرطوم في العام 2015، ويدير المصنع الذي يصنع نحو 5 ألاف قرص في الساعة بهدف التصدير لدول الجوار، 3 فلسطينين وبلغاري وسوري.

وأظهرت تقارير سابقة للإدارة السودانية العامة لمكافحة المخدرات أن نسبة تعاطي المخدرات بالبلاد زادت إلى 34%.