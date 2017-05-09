 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 9 أيار (مايو) 2017

ضبطيات للشرطة السودانية تؤكد رواج تعاطي الأقراص المخدرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 مايو 2017 ـ انتهت عمليات منسقة لشرطة مكافحة المخدرات بولايتي الخرطوم ونهر النيل إلى توقيف 4 شبكات للإتجار بالأقراص مخدرة بضبط 782915 قرص "ترامادول، كبتاجون، سيبروهيبتادين وفارديفيت"، ما يؤكد رواج تعاطي هذا النوع من المخدرات.

JPEG - 18.5 كيلوبايت
عناصر مكافحة المخدرات لحظة توقيفها أجانب يديرون مصنعا لأقراص الكبتاجون جنوبي الخرطوم ـ الثلاثاء 14 أبريل 2015

ومنذ العام 2014 تصاعدت عمليات تهريب الأقراص المخدرة عندما أحبطت الشرطة، أكبر عملية تهريب لنحو 14 مليون قرص، وصلت ميناء بورتسودان ضمن شحنة قادمة من اليونان عبر لبنان، وحينها قالت السلطات إن السودان مجرد معبر للأقراص المخدرة.

لكن العمليات التي كشفت عنها إدارة مكافحة المخردات، يوم الثلاثاء، تشير إلى أن تجارة الأقراص المخدرة أصبحت رائجة بالبلاد، سيما في الجامعات، إلى جانب الحشيش المحلي المعروف باسم "البنقو".

وبحسب تصريح صحفي لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العميد محمد محمد أحمد الحاج، فإنه تم كشف عدة شبكات إجرامية تروج المخدرات بتوقيف 5 متهمين بولايتي الخرطوم ونهر النيل.

وقال الحاج إن الضبطيات جاءت ضمن عمليات ميدانية حيث تمكنت مكافحة المخدرات بولاية الخرطوم من ضبط 600 ألف قرص سيبروهيبتادين و178 ألف قرص فارديفيت مغشوشة وغير مسجلة بالثورة الحارة السادسة في أمدرمان بحوزة متهم تم توقيفه بعد مداهمة مكان تخبئة العقاقير الطبية وفتح بلاغ تحت المادة "16" من قانون الأدوية والسموم.

وقال مدير الإدارة بالإنابة، إن شعبة الجامعات ضبطت المتهم (أ. م. ع) وهو من المروجين الذين يستخدمون أساليب متنوعة في التخفي والتمويه، بحوزته 2.000 قرص كبتاجون، وفتح في مواجهته بلاغا تحت المادة "15/أ" من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي الأثناء تمكن فريق ميداني آخر من ضبط المتهم (ب. أ. م) في ضاحية "أمبدة" غربي أمدرمان وبحوزته 1525 قرص كبتاجون وسيارة "بوكس دبل كاب" بعد أن حاول ممارسة نشاطه في توزيع السموم أثناء نشاط طلابي بإحدى الجامعات، وتم فتح بلاغ تحت المادة (15/أ) أيضا.

وقال الحاج إن إدارة مكافحة المخدرات نصبت كمينا ناجحا بنقطة تفتيش "العوتيب" بولاية نهر النيل أسفر عن ضبط 1390 قرص ترامادول بحوزة متهمين إثنين هما من أكثر تجار المخدرات نشاطاً بالولاية.

وأضاف أن ظاهرة الإتجار بالعقاقير الطبية خارج المؤسسات الصيدلانية تسبب أضراراً صحية جسيمة لتعرضها للتغيرات الكيميائية جراء التخزين في درجة حرارة عالية ونقلها بمركبات لا تصلح للأدوية الطبية.

وأشار إلى أن هذه المضبوطات غير مسجلة لدى السلطات المختصة ومصدر صناعتها وتعبئتها مجهول، موضحا أن تعاطي الكبتاجون يسبب أضرارا وآثارا على صحة جسم الإنسان لا يستطيع التعافي منها لاحتوائها على مواد سامة وضارة.

وسبق أن ضبطت الشرطة السودانية مصنعا ضخما لتصنيع أقراص "الكبتاجون" المنشطة، جنوبي الخرطوم في العام 2015، ويدير المصنع الذي يصنع نحو 5 ألاف قرص في الساعة بهدف التصدير لدول الجوار، 3 فلسطينين وبلغاري وسوري.

وأظهرت تقارير سابقة للإدارة السودانية العامة لمكافحة المخدرات أن نسبة تعاطي المخدرات بالبلاد زادت إلى 34%.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تخفيف العقوبات عن السودان : قراءة في جلسة استماع الكونغرس 2017-05-04 14:18:38 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com بدعوة من رئيسها النائب الجمهوري عن الدائرة الرابعة نيوجيرسي "كريس سميث"، عقدت لجنة إفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية (...)

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.