ضبط كميات ضخمة من الحشيش في ولاية شمال دارفور

الفاشر 13 ديسمبر 2017 - وضعت السلطات في ولاية شمال دارفور يدها على كميات كبيرة من الحشيش في منطقة "قصي جمت" بمحلية كلمندو.

والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف

وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف ابراهيم في تصريحات صحفية الاربعاء بالفاشر ان العملية تمت وفق عمل استخباراتي ومعلومات دقيقة.

وأضاف "ستتواصل هذه الجهود حتى يتحقق كامل الامن والاستقرار بجميع محليات الولاية، وعملية جمع السلاح ماضيه بخطى ثابته وهذا الإنجاز سيضاف لإنجازات اجهزتنا الأمنية والعسكرية ".

وأوضح مدير جهاز الأمن بشمال دارفور عِوَض الكريم القرشي ان الجهاز تمكن من متابعة معلومات تدل علي وجود حركة لتجارة المخدرات في منطقة "قصي جمت" وتم تشكيل تيّم بالتنسيق مع قوات الدعم السريع توجه الي المكان.

وأردف " تم الكشف عن 17 جوال حشيش "بنقو" يحوي أكثر من ٢٣٠٠٠ قطعة".

وقال "تم القبض على المتهمين الذين قاموا بتخزين تلك المخدرات بتلك المنطقة ونؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على توقيف اي مجرم ولن تقيد جريمة ضد مجهول بعد اليوم".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالولاية محمد سليمان رابح انه بعد الانفراج الامني بالولاية يسهل التحرك الفوري لاحتواء تجارة المخدرات و ان المخدرات التي تم ضبطها تفوق قيمتها سبعين مليار جنيه سوداني .