 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 17 نيسان (أبريل) 2017

ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر شرقي السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 أبريل 2017 ـ ضبطت شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا شرقي السودان كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

JPEG - 20.4 كيلوبايت
اسلحة خفيفة وبنادق اتوماتيكية

وقال مدير شرطة ولاية كسلا اللواء يحيي الهادي سليمان مقرر لجنة امن الولاية الأثنين بحسب ـ وكالة السودانة للأنباء ـ إن الاسلحة التي تم ضبطها تمثل عتادا حربيا لقوة تقود حربا ضد الدولة.

وأفاد مدير الشرطة أن "العملية الضبط تعتبر نوعية من حيث التنفيذ وكمية الاسلحة والذخائر المضبوطة وتؤكد يقظة واحترافية أفراد الشرطة في تتبعها وكشفها لأساليب المجرمين وضرب أوكار المخربين ومهددي أمن الولاية".

من جانبه قال والي كسلا بالانابة مجذوب أبوموسى مجذوب إن عملية ضبط الأسلحة تمثل رسالة لـ"المجرمين ومخربي اقتصاد وأمن البلاد بأن الشرطة عين ساهرة وستحقق انجازاتها بصورة مستمرة".

وظلت ظاهرة تهريب الأسلحة والذخائر متكررة خلال الاونة الأخيرة، ومعظم الضبطيات، تتم بشرق السودان وولاية النيل الأبيض ودارفور.

وخلال مارس الماضي وضعت الأجهزة الأامنية بولاية شمال دارفور، يدها عى شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى ليبيا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حسب و نسب توت عنخ آمون 2017-04-17 22:54:10 ملحمة امريكية لتحرير التاريخ مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) شهد الساحلان الامريكيان الشرقي والغربي وبعض مدن الوسط الامريكي مظاهر احتجاج صاخبة استنكارا وتنديدا بتصريحات أدلي بها د. زاهي حوّاس، عالم (...)

الإنسان السوداني المهدور 2017-04-14 10:40:15 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في العام 2001 أصدر عالم النفس والمفكر اللبناني مصطفى حجازي دراسة إجتماعية نفسية بعنوان ( التخلف الاجتماعي : مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور)، ثم أردفها في العام 2005 بدراسة أخرى (...)

فيليب كوكس وجنون الشهرة 2017-04-09 18:13:36 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في فبراير من العام 2013 تقدم السودان بشكوى رسمية الى وزارة الخارجية البريطانية يحتج فيها على دخول البارونة كوكس الى البلاد تسلّلا دون الحصول على تأشيرة دخول. ويعلم (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.