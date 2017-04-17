ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر شرقي السودان

الخرطوم 17 أبريل 2017 ـ ضبطت شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا شرقي السودان كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

اسلحة خفيفة وبنادق اتوماتيكية

وقال مدير شرطة ولاية كسلا اللواء يحيي الهادي سليمان مقرر لجنة امن الولاية الأثنين بحسب ـ وكالة السودانة للأنباء ـ إن الاسلحة التي تم ضبطها تمثل عتادا حربيا لقوة تقود حربا ضد الدولة.

وأفاد مدير الشرطة أن "العملية الضبط تعتبر نوعية من حيث التنفيذ وكمية الاسلحة والذخائر المضبوطة وتؤكد يقظة واحترافية أفراد الشرطة في تتبعها وكشفها لأساليب المجرمين وضرب أوكار المخربين ومهددي أمن الولاية".

من جانبه قال والي كسلا بالانابة مجذوب أبوموسى مجذوب إن عملية ضبط الأسلحة تمثل رسالة لـ"المجرمين ومخربي اقتصاد وأمن البلاد بأن الشرطة عين ساهرة وستحقق انجازاتها بصورة مستمرة".

وظلت ظاهرة تهريب الأسلحة والذخائر متكررة خلال الاونة الأخيرة، ومعظم الضبطيات، تتم بشرق السودان وولاية النيل الأبيض ودارفور.

وخلال مارس الماضي وضعت الأجهزة الأامنية بولاية شمال دارفور، يدها عى شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى ليبيا.