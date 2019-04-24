ضغوط المعارضة تجبر ثلاثي المجلس العسكري السوداني على الاستقالة

الخرطوم 24 أبريل 2019- تقدم ثلاث من أعضاء اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي السوداني باستقالاتهم الأربعاء في أعقاب تكاثف الضغوط على المجلس من قوى المعارضة لإبعاد الثلاثي واتهامهم بتنفيذ مخططات الإسلاميين الذين أطاحت بهم الثورة.

الفريق أول عمر زين العابدين

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في تصريح أعقب اجتماع لقوى "الحرية والتغيير" بالرئيس عبد الفتاح البرهان إن كل من عمر زين العابدين وجلال الدين الشيخ وابوبكر مصطفى تقدموا باستقالاتهم من المجلس وأن الأخير ينظر فيها تمهيدا للبت في أمرها.

وقبل ساعات من هذا الاجتماع قالت قوى المعارضة انها لا ترغب في التعامل مع لجنة زين العابدين وتفضل التفاوض المباشر مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان الذي سارع الى دعوة قادة التحالف الى اجتماع في القصر الرئاسي.

وتشير المعارضة الى أن لجنة زين العابدين لا تعترف بقوى الحرية والتغيير والدور الذي لعبته في الإطاحة بنظام البشير وإنها تحشد على ذات طريقة المؤتمر الوطني وجوها كانت السبب في اندلاع الاحتجاجات ضد النظام المخلوع.

وأثمر الاجتماع المنعقد بين البرهان وقادة المعارضة الذي امتد ساعتين عن الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لبحث ترتيبات الانتقال والهياكل المشتركة.

وبحسب المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، فإن نقاط الخلاف بين الطرفين " لم تكن كبيرة" وتم الاتفاق على تكوين لجنة أخرى لمناقشتها.

وتقترح قوى الحرية والتغيير بأن تكون الفترة الانتقالية 4 أعوام بينما يرى المجلس العسكري قصرها في اثنين.

وبحسب عمر الدقير أحد قادة الحرية والتغيير فإن المعارضة ترى في مهلة السنوات الأربع متسعا لاجتثاث بقايا النظام المخلوع ولتفكيك دولة الحزب الواحد، علاوة على معالجة قضايا الحرب وإعادة هيكلة البناء الدستوري.