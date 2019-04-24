ضغوط المعارضة تجبر ثلاثي المجلس العسكري السوداني على الاستقالة

الخرطوم 24 أبريل 2019- تقدم ثلاث من أعضاء اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي السوداني باستقالاتهم الأربعاء في أعقاب تكاثف الضغوط على المجلس من قوى المعارضة لإبعاد الثلاثي واتهامهم بتنفيذ مخططات الإسلاميين الذين أطاحت بهم الثورة.
- الفريق أول عمر زين العابدين
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في تصريح أعقب اجتماع لقوى "الحرية والتغيير" بالرئيس عبد الفتاح البرهان إن كل من عمر زين العابدين وجلال الدين الشيخ وابوبكر مصطفى تقدموا باستقالاتهم من المجلس وأن الأخير ينظر فيها تمهيدا للبت في أمرها.
وقبل ساعات من هذا الاجتماع قالت قوى المعارضة انها لا ترغب في التعامل مع لجنة زين العابدين وتفضل التفاوض المباشر مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان الذي سارع الى دعوة قادة التحالف الى اجتماع في القصر الرئاسي.
وتشير المعارضة الى أن لجنة زين العابدين لا تعترف بقوى الحرية والتغيير والدور الذي لعبته في الإطاحة بنظام البشير وإنها تحشد على ذات طريقة المؤتمر الوطني وجوها كانت السبب في اندلاع الاحتجاجات ضد النظام المخلوع.
وأثمر الاجتماع المنعقد بين البرهان وقادة المعارضة الذي امتد ساعتين عن الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لبحث ترتيبات الانتقال والهياكل المشتركة.
وبحسب المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، فإن نقاط الخلاف بين الطرفين " لم تكن كبيرة" وتم الاتفاق على تكوين لجنة أخرى لمناقشتها.
وتقترح قوى الحرية والتغيير بأن تكون الفترة الانتقالية 4 أعوام بينما يرى المجلس العسكري قصرها في اثنين.
وبحسب عمر الدقير أحد قادة الحرية والتغيير فإن المعارضة ترى في مهلة السنوات الأربع متسعا لاجتثاث بقايا النظام المخلوع ولتفكيك دولة الحزب الواحد، علاوة على معالجة قضايا الحرب وإعادة هيكلة البناء الدستوري.
أخر الآراءعلى المجلس العسكري ان يكون اداة في يد الحركة الجماهيرية لا اداة في يد الحركة الاسلامية 2019-04-22 20:45:05 ياسر عرمان جماهير الشعب السوداني هي مصدر الشرعية، ولولا التضحيات التي قدمها الشعب السوداني طوال الثلاثين عاما والتي وصلت الي حدة الابادة الجماعية وجرائم الحرب ولولا شجاعة النساء و الشباب ونهر الشهداء والجرحى لما وصلنا الي (...)
الأزمة السودانية: أبعد من مجرد "إنقاذ" 2019-04-22 20:43:25 فاروق جبريل لا تتناطح عنزتان على حاجة البلاد الماسة للتغيير، ولكن تكمن الأزمة في تعريف هذا المصطلح النسبي. فبالتأكيد للمجلس العسكري و تجمع المهنيين وحاملي السلاح تصورات مختلفة, ربما كليا, عن التغيير المنشود. عموما، يمكن (...)
حول جدل المجلس العسكري: كتابة للحق وللوطن وللتاريخ 2019-04-22 09:41:29 بقلم : د. أمجد فريد الطيب ماذا فعل المجلس العسكري منذ اعتصام ٦ ابريل الباسل أمام مباني القيادة العامة. هل انحاز لمطالب الجماهير ؟ نعم انحاز لمطالب الجماهير وانقلب مرتين تحت ضغط الشعب الثائر على البشير وعلى نائبه ابن (...)
المزيد