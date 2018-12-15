ضغوط داخل (الشعبي) لإعلان مقاومة إعادة ترشيح البشير

الخرطوم 15 ديسمبر 2018- بدأت كوادر في حزب المؤتمر الشعبي بالسودان حملة ضغط على قيادة الحزب لاتخاذ موقف حاسم ورافض تجاه التطورات السياسية والاقتصادية الجارية في البلاد خاصة فيما يلي تعديل الدستور بما يسمح لإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020.

علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي ..صورة لـ(سودان تربيون)

ووقع أكثر من 250 عضو على مذكرة وصلت الأمين العام للحزب على الحاج محمد، تحثه على تحمل المسؤولية في وجه ما سماه الموقعون "الانهيار العبثي واعلان موقفنا الرافض بل المناهض لإعادة ترشيح الرئيس البشير لدورة جديدة، بكل الوسائل السلمية".

ولم يشأ الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق الرد على استفسارات (سودان تربيون) بشأن المذكرة مكتفيا بالقول "لا تعليق".

وقال ضو البيت فضل الله محمد أحد أبرز الموقعين على المذكرة لـ (سودان تربيون) إن المذكرة لاقت تجاوبا واسعا وسط عضوية الحزب ودار حولها نقاش مكثف بالنظر الى ضرورة تبني الحزب موقفا تجاه ما يدور خاصة وأنه يشارك في البرلمان وكذلك في الجهاز التنفيذي.

وأشار الى أن تلك التحركات ترمي للضغط على الأمانة العامة للحزب لاتخاذ قرار واضح، ليكون الموقف الرسمي للحزب سيما وأن المؤتمر الوطني سيتجه الى استخدام أغلبيته في البرلمان لتمرير التعديلات الدستورية على غرار ما تم في تعديلات قانون الانتخابات.

وطبقا لمقربون من الأمين العام للمؤتمر الشعبي فإن الأخير يرى أن الوقت لازال باكرا بشأن إعلان موقف تجاه ترشيح البشير.

والأسبوع الماضي أودعت منضدة المجلس الوطني مبادرة قادها حلفاء للحكومة تقترح تعديل مادة في الدستور الانتقالي تجعل فترة الرئاسة بلا تحديد، بدلا عن قصرها في دورتين كما في الدستور الحالي.

ويمثل النواب المؤيدين لهذا المقترح كتلا نيابية من حوالي 33 حزبا تشارك في البرلمان، ويبلغ عددهم 295 برلمانيا.

وتناولت مذكرة أعضاء المؤتمر الشعبي الرافضة لهذه الخطوة تعثر خطوات مبادرة الحوار الوطني بل "مماته على يد السلطة وفي معيتها بضعة أحزاب يعلنون عن تعديل الدستور ليحكم البلاد الرئيس البشير لعدة دورات لا تحدها مدة".

وأضافت "منذ شهور خلت ظللنا نحذر من هذه اللحظة وكنا نقابل بأن ترشيح البشير أمر داخلي يخص الحزب الحاكم، لكنه اليوم وبما لا يدع مجالاً للشك بات أمراً واقعاً. والذي يزيد من فداحة الآمر أن هذا التعديل لدستور البلاد لا علاقة له باي تسوية أو اتفاق سياسي ينفع البلاد وإنما هو ثمن بلا مقابل".