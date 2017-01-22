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ضوابط جديدة تفك احتكار بنك السودان المركزي لتصدير الذهب

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الخرطوم 22 يناير 2017 - كشف وزير المعادن السوداني عن ضوابط جديدة لشراء وبيع الذهب انتهى بموجبها احتكار بنك السودان المركزي للتصدير.

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سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وقال الوزير أحمد الكاروري لدي مخاطبته الأحد برنامج حصاد العام 2016 للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية، إن السياسية الجديدة سمحت لشركات القطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب وفك احتكار بنك السودان المركزي.

ودرج البنك المركزي خلال الأعوام الأخيرة على شراء كل الكميات المنتجة من الذهب علي يد الشركات او المعدنين التقليديين، لكن كميات غير قليلة منه يتم تهريبها عبر منافذ حدودية.

ونوه الوزير الى مراجعة سياسيات صادر الذهب للشركات حيث كانت هناك قيودا على الصادر في السابق وتابع : " الان سمح للشركات بتصدير 70 % من إنتاجها مع بيع المتبقي لبنك السودان المركزي" .

وكشف عن الاتجاه لسن المزيد من "السياسات الجاذبة" لشراء وبيع الذهب ، معترفا بان الفترة الماضية شهدت بطئا في الانتاج بسبب تلك القيود.

وتوقع الكاروري ان تؤدي سياسة فك الاحتكار لزيادة الانتاج خلال الاعوام المقبلة. وأوضح ان صادر الذهب خلال العام الماضي بلغ (37%) من اجمالي صادرات البلاد خلال العام 2016 ، متوقعا إرتفاع الرقم في العام الحالي بالمزيد من السياسات التى ستفضي لتقليل من التهريب.

وأفاد الوزير ان انتاج العام الماضي بلغ 93 طناً، صدر منهاعبر المنافذ الرسمية 30 طناً، مشيرا الى ان "الكميات المتبقية ليست كلها تهريب وانما هناك تخزين وصادر اخر بغرض التصنيع والاعادة ".

وتابع " عبر السياسات الجديدة يمكن الحد من هذا التهريب وهو في الغالب تهريب غير منظم .. التهريب المنظم القصد منه الاضرار بالاقتصاد السوداني".

واكد الوزير ان مشاريع وزارته التطويرية ستتواصل خلال العام المقبل بالاهتمام اكثر بالمعادن الصناعية والمعادن الارضية النادرة والمعادن الزراعية الى جانب الاهتمام بالقيمة المضافة من خلال تصنيع المعادن المختلفة بدلا من تصديرها خام.
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