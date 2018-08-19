طائرة إماراتية لإغاثة منكوبي السيول والأمطار بالسودان

الخرطوم 19 أغسطس 2018 ـ أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد، توجيها عاجلا، بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي السيول والأمطار التي تعرض لها السودان مؤخراً.

يشهد السودان سنويا موجات من السيول والفيضانات تلحق دمارا بالقرى المحازية للنيل

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد "وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول التي تعرضت لها السودان مؤخرا بما يؤكد حرص الإمارات قيادة وشعبا على المساهمة في رفع المعاناة عن إخوانهم في السودان الشقيق وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمساعدة المتضررين والمشردين والمساهمة بشتى السبل في التخفيف من مأساتهم على نحو يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الإمارات والسودان".

وأضافت الوكالة الرسمية، أن "هذه اللفتة تأتي لتؤكد سعي الإمارات الدؤوب لمد أياديها البيضاء في كل أنحاء العالم وحرصها على أن تكون من أولى الدول المبادرة بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في الشدائد والأزمات عبر تسخير مواردها وإمكانياتها كافة في سبيل العمل الإنساني والمساهمة النوعية في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحرومة والمنكوبة والأقل حظا".

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد نفذت عمليات إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات في السودان من خلال توفير مستلزمات الإيواء والخيام والأغطية والمواد الغذائية.

وشهدت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في السودان أمطارا قياسية نجمت عنها سيول وفيضانات تسببت في مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من الناس وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة والبنية التحتية.

وجاءت الخطوة بعد أيام من تحريك طائرات تابعة للقوات المسلحة المصرية نحو السودان بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، محملة بمساعدات إنسانية.