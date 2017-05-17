 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 17 أيار (مايو) 2017

طائفة (كنيسة المسيح) تكشف عن حملة مصادرات لممتلكاتها بالخرطوم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 مايو 2017- أعلنت طائفة كنيسة المسيح السودانية، عن تعرضها لحملة مصادرات تعسفية، نفذتها السلطات الأمنية، لممتلكاتها وإزالة لدورها، بجانب مصادرة المستندات الرسمية لقادة الطائفة .

JPEG - 17.2 كيلوبايت
تجريف كنيسة بالخرطوم

وقال بيان حمل إسم "رئاسة مجمع كنيسة المسيح السودانية" إن طائفة كنيسة المسيح السودانية مرت خلال السنوات الماضية بظروف قاسية تمثلت في التضييق على حرية العبادة من خلال المعوقات والعراقيل التي تواجه الطائفة فيما يتعلق بتخصيص وإمتلاك قطع اراض تستخدم لأغراض العبادة في كافة ولايات السودان.

وأعلنت مصادرة جهاز الأمن السوداني، في مارس 2016م حقيبة بها مستندات أكثر من 15 قطعة ارض تخص الطائفة تحصلت عليها بالتصرف القانوني عن طريق الشراء.

وأكدت في بيانها أن المصادرة تمت بشكل تعسفي ودون إجراءات قانونية او أوامر قضائية، وتابعت "لم ترد سلطات الجهاز تلك المستندات حتي تاريخ اصدار هذا البيان".

وإعتبر البيان الذي تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، المصادرة انتهاكاً للمادة 43 من الدستور، التي تمنع نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، مقابـل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

وذكر البيان أن الأمن صادر أيضاً جوازات السفر الخاصة بكل من رئيس الطائفة قبل أن يعيدها لاحقاً، بينما رفض إعادة جوازات كل من الأمين العام ونائبه ونائب رئيس مجلس دائرة أمبدة ومدير مكتب التبشير بالطائفة.

وأضاف "الإجراءات تمثل بشكل غير مباشر إنتهاكاً للحق في حرية الحركة والتنقل التي نصت عليه المواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها السودان باعتبارها جزء من وثيقة الحقوق بدستور السودان".

واشار البيان إلى عدد من حملات الإزالة التي تعرضت لها دور الكنائس في الخرطوم منذ سنوات، آخرها الأسبوع الماضي، حيث أزيلت كنيسة المسيح السودانية بسوبا مربع (7)، على يد قوة تابعة لجهاز حماية الأراضي بوزارة التخطيط والتنمية العمراني ولاية الخرطوم.

وإعتقلت سلطات جهاز الأمن المرافقة لقوة الإزالة اثنين من اتباع الكنيسة وهم رئيس الشباب بالكنيسة وعضو آخر، قبل أن يطلق سراحهم بعد ساعتين.

كما ازالت نفس القوة في يوليو 2014م كنيسة المسيح السودانية بالعزبة مربع (19) الموجودة منذ العام 1983 دون تعويضها قطعة ارض بديلة حتى اليوم.

واستنكر البيان بشدة الإجراءات التي وصفها بالتعسفية، محملاً سلطات جهاز الأمن كامل المسؤولية عن ضياع او تلف او اي عواقب أخرى قد تتسبب فيها مصادرة المستندات.

وناشد المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الدينية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الإنتهاكات.

وطالب البيان رئاسة الجمهورية بتخصيص الأراضي التي تحوز عليها الكنيسة وتقنينها ومنح الكنيسة قطع اراضي بالخرطوم وكل ولايات السودان كواحدة من الحقوق الدستورية للكنيسة.

إضافة إلى توجيه سلطات جهاز الامن والمخابرات باسترداد المستندات التي تخص الكنيسة المصادرة، بجانب تلك الخاصة بقادة الكنيسة والكف عن كافة أشكال التضييق.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الكتابة المغشوشة : مقال ياسر محجوب الحسين نموذجاً 2017-05-11 15:23:31 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com جاء في معجم لسان العرب أنَّ "الغش" في أحد معانيه يُفيدُ "الرواية بالمهملة"، وجاء كذلك أنَّ "الغين والشين أصولٌ تدلُّ على ضعفٍ في الشيء واستعجالٍ فيه"، وفي القانون يُعرَّف الغش بأنه (...)

سيد نايلاي عين على القضايا الطبقية وآخرى على الإضطهاد القومي 2017-05-11 15:21:00 ياسر عرمان أحزن رحيل المناضل السوداني والبجاوي والشيوعي سيد نايلاي الكثيرين ممن يدركون قيمته، وما يشدني لهذا الإنسان من الطراز الخاص أمران، الأول هو تمكنه من الجمع في وحدة لا إنفصام لعراها بين النضال الطبقي والوقوف ضد (...)

تخفيف العقوبات عن السودان : قراءة في جلسة استماع الكونغرس 2017-05-04 14:18:38 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com بدعوة من رئيسها النائب الجمهوري عن الدائرة الرابعة نيوجيرسي "كريس سميث"، عقدت لجنة إفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.