طلاب (الشعبي) بجامعة زالنجي يعتزمون تحدي قرار منع النشاط

الخرطوم 4 ديسمبر 2019 – أعلنت الحركة الإسلامية الطالبية، (الأمانة الاتحادية) لحزب المؤتمر الشعبي، رفضها قرار عميد شؤون طلاب جامعة زالنجي المكلف، نور الدين آدم نور الدين، القاضي بحظر النشاط السياسي للتيار الإسلامي.

طالب يرفع يده في مظاهرة امام جامعة زالنجي

وقررت عمادة شؤون الطلاب بجامعة زالنجي في دارفور حظر نشاط المؤتمر الوطني المحلول وكل واجهاته الاجتماعية وروابطه المختلفة بمختلف مسمياتها.

وأوضحت في القرار أن الحظر يشمل"حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين أو الحركة الإسلامية الطالبية أو غيرهما".

وقال أمين الطلاب بالمؤتمر الشعبي، زكي عمر أمين لــ"سودان تربيون"، إن عميد شؤون الطلاب ادعى أن الأمانة الطلابية للشعبي، واجهة من واجهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وعدَّه خلطا متعمدا لغرض سياسي يخدم خط حزبه الشمولي".

وأضاف، "نحن كحركة إسلامية طالبية، إذ نرفض هذا القرار، ندعو عميد شؤون طلاب جامعة زالنجي لإلغائه والاعتذار عن هذا الخطأ المتعمد".

وتابع، "وبما أنه جاء في سياق حظر المؤتمر الوطني، فإنه لا يعنينا بشيء ولن نلتزم به".

وحسب القرار، تؤول كل الممتلكات التابعة لطلاب الحزب المحظور لإدارة الجامعة.

وأضاف، "أي خرق لهذا القرار سيتم التعامل معه بكل حسم وفق النظم واللوائح والقوانين".