طلاب دارفور يغادرون جامعة سودانية بشكوى الاستهداف العنصري

الدويم 18 يوليو 2017 ـ دفع المئات من طلاب إقليم دارفور، غربي السودان، باستقالات جماعية من جامعة "بخت الرضا" بولاية النيل الأبيض، مسببة بالاستهداف العنصري من قبل إدارة الجامعة، وغادر الطلاب الى ذويهم هربا من الاعتقالات ـ بحسب بيان لرابطتهم ـ.

طلاب دارفور يغادرون جامعة بخت الرضا بولاية النيل الأبيض ـ الثلاثاء 18 يوليو 2017

ولم تعلق إدارة الجامعة على الحادثة، ورفض كل من وكيل الجامعة يوسف خوجلي وعميد شؤون الطلاب معتز بكري التعليق لأت "سودان تربيون" على الأمر.

وقال عضو المكتب التنفيذي لرابطة طلاب دارفور بالجامعة أمجد آدم عبد الله لـ "سودان تربيون" الثلاثاء إن طلاب دارفور ببخت الرضا البالغ عددهم 2000 طالب من ضمنهم 500 طالب دفعوا باستقالات لإدارة الجامعة، غادروا الى الخرطوم ومن ثم الى ذويهم بدارفور.

وتابع "هناك إصدار توجيهات صارمة من قبل السلطات بالدويم لاصحاب السيارات بمنع ترحيل منسوبينا من أبناء الإقليم إلى الخرطوم ما إضطر البعض للمغادرة نحو الطريق القومي المؤدي إلى الخرطوم راجلين في مشهد إنساني حزين".

وتعود أزمة طلاب دارفور بالجامعة إلى أحداث العنف شهدتها في مايو الماضي إثر مطالبة جميع الطلاب بعودة الاتحاد لعمادة الطلاب.

وقال مسؤول بالجامعة رفض ذكر اسمه لـ "سودان تربيون" إن المشاكل بالجامعة سببها الفوز المتكرر لطلاب المؤتمر الوطني باتحاد الجامعة عبر التزكية الأمر الذي رفضه الطلاب متهمين إدارة الجامعة بالتواطؤ مع طلاب الحزب الحاكم.

وقال عضو الرابطة إنه تم اعتقال 9 طلاب من دارفور ووجهت لهم اتهامات تحت المادة "130" القتل العمد، عقب أحداث عنف اندلعت بالجامعة في مايو الماضي واسفرت عن مقتل شرطيين، كما تم فصل 16 طالبا من الإقليم.

ولفت الى أن إدارة الجامعة "ظلت تتعامل بشكل عنصري مع طلاب دارفور دون الآخرين ولا سيما تحريض أهالي الدويم ضدهم، ما يعني أن هناك استهدافا ممنهجا ضد الطلاب السودانيين من إقليم دارفور".

وأدان حزب المؤتمر السوداني الإجراءات التي تم اتخاذها ضد طلاب دارفور من وإعتقال تعسفي وإعتداء على أساس الإنتماء الإثني.

وقال الحزب المعارض في بيان "إن هذه الحادثة لا تنفصل عن جملة حوادث وعمليات انتهاك واسعة وممنهجة طالت عدداً كبيراً من طلاب وطالبات إقليم دارفور بالجامعات في ظل الإستراتيجية العنصرية البغيضة لنظام الإنقاذ".

ودعا إلى إعادة الطلاب للدراسة فوراً وكف يد الأجهزة الأمنية عن الطلاب بالجامعة، وأشار إلى ضرورة إطلاق حملة تضامن واسعة لحماية هؤلاء الطلاب والطالبات ووقف كافة أشكال التمييز ضدهم من قبل السلطة وأجهزتها المختلفة.

من جانبه أصدر الناشط الحقوقي عبد الباسط محمد يحيى تقريرا تحصلت عليه (سودان تربيون) قال فيه إن طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا تعرضوا خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى انتهاكات عبر استهدافهم عرقيا من قبل أجهزة الشرطة والأمن.

وأضاف "تم الهجوم عليهم في منتصف الليل داخل ثكناتهم.. بعد ذلك اتخذت إدارة الجامعة إجراءات تعسفية ضد طلاب دارفور، حيث قامت بفصل 14 طالبا منهم بدون أي مساءلة أو تحقيقات أو إجراءات قانونية".

وأشار يحيى إلى أن طلاب دارفور اضطروا إلى تقديم استقالات جماعية بعد أن رفض مدير الجامعة مقابلة الرابطة التي تمثلهم، وزاد "اتخذ ما يزيد عن ألف طالب وطالبة من دارفور إجراءً جماعيا بتقديم الاستقالات".

وأكد أن طلاب الإقليم ظلوا يتعرضون لضغوط أمنية ومضايقات يومية وبشكل إنتقائي داخل الحرم الجامعي وخارج أسوار الجامعة في الأحياء والأسواق والأماكن العامة، فضلا عن الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية.

وناشد المنظمات المعنية خارج وداخل البلاد بمتابعة ومراقبة حالة حقوق الإنسان بالسودان والتدخل العاجل وتصعيد الأمر لإيقاف هذه الانتهاكات.