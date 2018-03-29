عاصفة ترابية تعلق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم

الخرطوم 29 مارس 2018 ـ علق مطار الخرطوم الرحلات الجوية بسبب عاصفة ترابية تشهدها أغلب مناطق السودان، تدنت معها مستويات الرؤية.
- عاصفة ترابية في الخرطوم ـ الخميس 29 مارس 2018
وأكد مدير الإعلام في مطار الخرطوم محمد المهدي نصر عبدون استمرار تعليق الرحلات الجوية بالمطار إلى أن تنتهي العاصفة.
وأشار عبدون في تصريح صحفي إلى توجيه مسار رحلتين الأولى قادمة من العاصمة المصرية القاهرة والثانية من شركة تاركو من مطار الخرطوم إلى مطار بورتسودان، كما تم تأجيل رحلتين من الطيران الإثيوبي وفلاي دبي إلى أن تزول العاصفة.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوي أن تشمل العاصفة الترابية الحالية جميع أنحاء البلاد وتستمر حتى يوم الجمعة يتبعها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على عكس ما كان سائداً خلال الفترة السابقة.
وأعاقت الأتربة العالقة جراء العاصفة حركة السير في العاصمة الخرطوم وعلى طرق السير القومية.
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