عبد الله حمدوك يصل الخرطوم لأداء القسم رئيسا للوزراء

الخرطوم 21 أغسطس 2019 - وصل الخرطوم، عصر الأربعاء، عبد الله حمدوك، المنتظر توليه خلال ساعات منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الوليدة.

عبد الله حمدوك لحظة وصوله الخرطوم .. الأربعاء أغسطس 2019 (سونا)

واستقبلت جموع غفيرة غصت بها باحة المطار، مرشح الحكومة الانتقالية، القادم من العاصمة الاثيوبية، مرددة شعارات تمجد الدولة المدنية، كما هتف البعض مطالبين بإعمال مبدأ القصاص للشهداء، وتقديم الجناة إلى العدالة.

ومن المقرر أن يؤدي حمدوك اليمين الدستورية مساء اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي، أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف، عباس علي بابكر.

وأعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مؤخرا، اتفاقها على تولى حمدوك رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية.

وحمدوك، حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية.

وعمل حمدوك لسنوات أمينا عاما للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.

وأدى 9 من الشخصيات العسكرية والمدنية في الخرطوم، الأربعاء، اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي للفترة الانتقالية في السودان.

وفي وقت سابق، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس السيادي.