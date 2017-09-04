 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 4 أيلول (سبتمبر) 2017

عبد الواحد يتهم السلطات بمحاولة إغتيال قيادي والحكومة تنفي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

زالنجي 4 سبتمبر 2017- اتهمت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، منسوبين لقوات الشرطة والدعم السريع بمحاولة إغتيال أحد قادتها في عاصمة ولاية وسط دارفور ،غير أن المكتب الصحفي للوالي نفي تلك الإدعاءات، وقال إن الحادثة "مجرد إجراءات جنائية ضد شقيق القيادي".

JPEG - 24.1 كيلوبايت
مصطفى تمبور الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان ـ صورة من يوميات الصحفي عمار عوض

وبحسب بيان للمتحدث بإسم حركة تحرير السودان محمد الناير تلقته ( سودان تربيون) فإن قوة عسكرية من سبعة أفراد بزي الشرطة يقودها ضابطين احدهما شرطي والآخر يتبع لقوات الدعم السريع نفذت محاولة لإغتيال المتحدث السابق باسم الحركة مصطفى تمبور أثناء عودته من زيارة عائلية يوم السبت الماضي.

واضاف البيان ان القوة العسكرية دهمت منزل مصطفي تمبور، الذي نجا من الرصاص، وأطلقت نيرانها على أفراد أسرته مما أدى الي إصابة والدته وإثنين من أشقائه بجراح، واسعافهم الي المستشفى.

واتهم بيان المتحدث النظام الحاكم بالتخطيط جليا لتصفية،تمبور بعد الإفراج عنه ووضعه تحت الرقابة الأمنية في مدينة زالنجي محملا حكومة وسط دارفور مسؤولية اي أذى يلحق بالرجل.

وتشير (سودان تربيون) الى أن الأجهزة الامنية بولاية شرق دارفور، القت القبض على تمبور في العام 2015 ، وكان حينها المتحدث بإسم حركة عبد الواحد، لكنها اطلقت سراحه في يونيو الماضي بعد وساطات مكثفة قادها خاله التجاني سيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي الموقع علي اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

ويقيم تمبور الان في مدينة زالنج تحت الرقابة الأمنية المشددة.

وأفاد المكتب الصحفي لوالي وسط دارفور (سودان تزبيون) الإثنين، إن الحادثة وقعت بسبب مشادة كلامية بين شقيق تمبور ويدعي "متوكل" الذي أوقف سيارته بالقرب من مركز شرطة زالنجي، ورفض الإنصياع للأوامر بإبعادها من المكان وأن الشرطة حاولت توقيفه لكنها لم تتمكن في الحال.

واضاف المكتب الصحفي ان ضابطا برتبة ملازم شرطة فتح دعوى جنائية في مواجهة متوكل وحرك قوة بقيادته للقبض عليه.

وتابع " أثناء محاولة القبض عليه بمنزل اسرته في الحي " الشرقي" بزالنجي وجدت القوة مقاومة من أسرته ، وتجمهر مواطني الحي فاضطرت الشرطة الي استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، وتمكنت من القبض علي متوكل وحبسه".

واشار المكتب الصحفي الي أن الشرطة اجرت تحقيقا مع الملازم الذي نفذ عملية القبض علي شقيق مصطفى لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكد أن الإدارة الأهلية في المنطقة توصلت الى تسوية مع الشرطة أدت لاطلاق سراح "متوكل" وشطب البلاغ في مواجهته.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

غواصات سودانية (4-10) 2017-08-29 10:39:54 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقفنا الثلاثاء الماضية عند الغواصة المغفور له الاستاذ عباس ابراهيم النور. وهو مثقف وسياسي سوداني رفيع من نوع الغواصات العابرة للحقب. وقلنا اننا كنا قد طلبنا من هذا (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(3-3) 2017-08-28 14:21:48 الواثق كمير kameir@yahoo.com اعتبارات منهجية 37. وثالث الملاحظات، ما ورد من إشارات فى ثنايا حوارات القواعد تفيد بتضمين حق تقرير المصير فى مانيفستو الحركة الشعبية 2008، يمثل نصف الحقيقة. فوثيقة المانيفستو، التي صادف (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(2-3) 2017-08-26 14:14:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com حوارات القواعد مثلت قرارات إجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، القشة التي قصمتظهروحدةقيادةالحركةوانقسمتعلىاثرها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.