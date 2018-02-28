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عرفان صديق سفيرا لبريطانيا بالخرطوم خلفا لمايكل آرون

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الخرطوم 28 فبراير 2018 ـ سمت بريطانيا عرفان صديق سفيرا لها في السودان خلفا للسفير السابق مايكل آرون، وسيتولى السفير الجديد مهامه في أبريل القادم.

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سفير المملكة المتحدة لدى السودان عرفان صديق

وانتهت فترة آرون في السودان بعد عامين ونصف العام، بحصة دراسية لطلاب إحدى مدارس الخرطوم، معيدا بذلك ذكريات الحصة الأولى له في مدرسة الدامر الثانوية، شمالي البلاد، عندما قدم الى السودان معلما للغة الإنجليزية مطلع الثمانينات من القرن الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، تعيين السفير الجديد عرفان صديق في السودان خلفا لمايكل آرون الذي انتقل إلى وظيفة دبلوماسية أخرى، على أن يتولى صديق مهامه في سفارة الخرطوم في أبريل المقبل.

وقال عرفان صديق ـ بحسب سفارة المملكة المتحدة بالسودان ـ "يسعدني أن أتولى منصب سفير جلالة الملكة لدى السودان.. السودان دولة رائعة ذات ثقافة غنية وشعب اشتهر بحسن الضيافة والكرم".

وتابع قائلا: "إنني اتطلع الى تمثيل المملكة المتحدة في السودان في هذه المرحلة الهامة من علاقتنا الثنائية".

ويجيد السفير الجديد اللغة العربية من واقع عمله في التدريب اللغوي للعربية بدوام كامل ورئيس لقسم الشراكات العربية في الخارجية البريطانية.

عمل عرفان صديق في عدة محطات منها القاهرة، دمشق، بغداد ونيودلهي، كما تمت إعارته لوزارة الخارجية الأميركية كموظف سياسي، وعمل في حلف شمال الأطلسي وفي قسم عمليات السلام في الشرق الأوسط.



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