عرفان صديق سفيرا لبريطانيا بالخرطوم خلفا لمايكل آرون

الخرطوم 28 فبراير 2018 ـ سمت بريطانيا عرفان صديق سفيرا لها في السودان خلفا للسفير السابق مايكل آرون، وسيتولى السفير الجديد مهامه في أبريل القادم.
- سفير المملكة المتحدة لدى السودان عرفان صديق
وانتهت فترة آرون في السودان بعد عامين ونصف العام، بحصة دراسية لطلاب إحدى مدارس الخرطوم، معيدا بذلك ذكريات الحصة الأولى له في مدرسة الدامر الثانوية، شمالي البلاد، عندما قدم الى السودان معلما للغة الإنجليزية مطلع الثمانينات من القرن الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، تعيين السفير الجديد عرفان صديق في السودان خلفا لمايكل آرون الذي انتقل إلى وظيفة دبلوماسية أخرى، على أن يتولى صديق مهامه في سفارة الخرطوم في أبريل المقبل.
وقال عرفان صديق ـ بحسب سفارة المملكة المتحدة بالسودان ـ "يسعدني أن أتولى منصب سفير جلالة الملكة لدى السودان.. السودان دولة رائعة ذات ثقافة غنية وشعب اشتهر بحسن الضيافة والكرم".
وتابع قائلا: "إنني اتطلع الى تمثيل المملكة المتحدة في السودان في هذه المرحلة الهامة من علاقتنا الثنائية".
ويجيد السفير الجديد اللغة العربية من واقع عمله في التدريب اللغوي للعربية بدوام كامل ورئيس لقسم الشراكات العربية في الخارجية البريطانية.
عمل عرفان صديق في عدة محطات منها القاهرة، دمشق، بغداد ونيودلهي، كما تمت إعارته لوزارة الخارجية الأميركية كموظف سياسي، وعمل في حلف شمال الأطلسي وفي قسم عمليات السلام في الشرق الأوسط.
أخر الآراءالسياسة الخارجية السودانية: كثير من المظاهر ... قليل من المنافع 2018-02-28 19:10:11 بقلم: خالد التيجاني النور (1) وددت لو أن الذين يقومون على صناعة السياسية الخارجية السودانية وإدارتها، إن كان ذلك يحدث فعلاً بنهج مؤسسي فعّال، استمعوا إلى تعليق محلل عسكري سعودي رفيع حول رؤيته لدوافع مشاركة السودان في (...)
الشيطان في مؤسساتنا الأمنية 2018-02-26 12:05:03 بقلم : منى اركو مناوى تتصاعد فينا رغبة التغير فى السودان والشعوب من حولنا يتفاعلون معنا سلباً و إيجاباً حسب سريان الأوضاع . لكن حظوظنا فى الخيبة اكبر من النجاح بسبب عنصر فعّال ظل يتدخل في إحباط الديمقراطية، وَهُو عنصر (...)
حكومة البصيرة أم حمد 2018-02-25 15:06:40 سلمى التجاني واصلت الأجهزة الأمنية حملة إعتقالات جديدة في صفوف القوى السياسية المعارضة ، فاعتقلت مساء أمس الأول خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني . وقد بدأت هذه الحملة بعد دعوة الأحزاب للمواطنين للإحتجاج على (...)
المزيد