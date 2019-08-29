 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 29 آب (أغسطس) 2019

عرمان: اتصالات بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية الجديدة في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 أغسطس 2019- كشف نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ياسر عرمان عن اتصالات تجرى لعقد اجتماع بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية في الخرطوم وأطلق تحذيرات جدية من خطورة الوضع القائم الآن.

JPEG - 7 كيلوبايت
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال- ياسر عرمان

وقال عرمان في تصريح لسودان تربيون الخميس إن ما يجري في الخرطوم الآن هو استعادة بالكامل لكل تجارب الانتقال السابقة التي لم تستطع ان تربط بين الديموقراطية والسلام.

وأشار الى أن الوضع حاليا أخطر من كل فترات الانتقال السابقة حين وقعت ثورتي أكتوبر وابريل.

وأردف " القطاع الأمني ليس كما كان في عامي 64 و85 والحروب اتسعت رقعتها وعدد النازحين واللاجئين يبلغ 6 ملايين، والمهاجرين بسبب الحروب وصلوا الملايين والاقتصاد السوداني الان مدمر بالكامل".

وأفاد أن اجتماعات جوبا التي تعقد حاليا بين مكونات القوى الحاملة للسلاح بوساطة من رئيس جنوب السودان لتحقيق السلام في السودان تمثل امتدادا للقاءات سابقة التأمت لأجل الربط بين قضايا الديموقراطية والسلام وان تكون المواطنة في السودان متساوية وبلا تمييز.

وقال عرمان " الان هناك احتمال ان تجري اتصالات لعقد اجتماع مع هياكل السلطة الجديدة ممثلة في مجلس السيادة وبقية الهياكل مع الجبهة الثورية".

ورحب في هذا السياق بتصريحات الخارجية الأميركية ومجلس الأمن الداعية لربط قضايا السلام بقضايا التحول والانتقال وانصاف المهمشين في السودان.

وبعث نائب رئيس الحركة برسالة الى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأن يضع السلام في مقدمة مهامه.

ورأى عرمان أن قوى الحرية والتغيير لازالت تمضي دون قيادة وأن المقترحات الاخيرة التي قدمتها لتشكيل الحكومة أوضحت أهمية القيادة وأوضح ان ما يجري الان لم يستكمل الثورة.

وأضاف "الثورة يجب ان تستكمل تجاه السلام الشامل وتجاه المواطنة بلا تميز والانتقال من دولة أحادية الى دولة تنوع".

ودعا الى قيام اتحاد سوداني بين دولتي السودان وجنوب السودان لافتا الى مساعيهم الرامية للربط بين البلدين في سياق خلق "علاقات استراتيجية بين دولتين مستقلتين على غرار الاتحاد الأوربي وأن يتطور حتى يشمل جميع دول الجوار".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من أين نبدأ الإصلاح الاقتصادي؟ (1-5) 2019-08-28 14:48:19 صدقي كبلو مساعدات الدول الصديقة مسكن للألم وليس بديلا للجراحة كنت في اوراق علمية ومقالات صحفية لي قد تناولت مسألة الآزمة الاقتصادية مشيرا إلى أنها أزمة لاقتصاد الأزمة وأوضحت حينها أن ذلك ليس تلاعبا بالألفاظ وانما مقصود (...)

حمدوك ، أصداء الوصول 2019-08-25 19:53:13 بقلم : محمد عتيق مجرد وصول السيد عبد الله حمدوك رئيس حكومة الفترة الانتقالية إلى البلاد في الأسبوع الماضي انعش جو الارتياح والتفاؤل السائد أصلاً وسط مختلف القطاعات الشعبية ، تجده في سيل الكتابات التي فاضت في وسائل الإعلام (...)

النخبة السودانية او قصة طالب الكثرة 2019-08-21 17:24:32 بقلم : مصطفى بنياب يحتم علينا المنهج والتاريخ التساؤل و التأمل و النظر صوب المصالح الاقتصادية في ظل التغيير السياسي الحالي، او بشكل محدد النخبة السودانية و مصالحها الاقتصادية هذا قبل كل شئ وبعده يمكننا التشاؤم او التفاؤل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.