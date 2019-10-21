عرمان: اتفاق جوبا ضمن عودة المنظمات الى مناطق طردت منها في السابق

الخرطوم 21 أكتوبر 2019- توقع نائب رئيس حركة تحرير السودان – شمال، القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان تحسن الوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالحرب بعد موافقة السلطة الانتقالية في السودان بإدخال الإغاثة من الداخل والخارج ، وموافقتها للمنظمات بالعودة لمناطق في دارفور بعد أن طردت منها سابقا.

قادة الحركة الشعبية - شمال - عرمان - يسار، مالك عقار، خميس جلاب

وقال عرمان لـ "سودان تربيون" الإثنين إن الإعلان السياسي الموقع في جوبا بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية حمل دلالات غير مسبوقة وكانت المرة الأولى التي يوقع فيها على وقف عدائيات مشترك منذ خمس سنوات حيث كانت الجولات السابقة تشهد توقيعات منفصلة للطرفين.

وأضاف " بهذه الخطوة سيتم وضع آليات المراقبة والآليات المشتركة".

وأردف " ايضا فيما يخص القضايا الإنسانية وافقت الحكومة السودانية لأول مرة على أن تكون المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان وهي خطوة قاومتها حكومة البشير8 سنوات".

وتابع عرمان " سمح للمنظمات كذلك بالعودة الى مناطق طردت منها في دارفور وغيرها".

ووقعت الحكومة السودانية الانتقالية وفصائل "الجبهة الثورية"، في جوبا الإثنين، إعلانا سياسيا ووثيقة لوقف إطلاق النار، في خطوة من شأنها التمهيد لبدء مفاوضات جادة حول سلام شامل.

وأشار ياسر الى أن روح الشراكة ومساعدة الأطراف لحل القضايا العالقة هي السائدة في أجواء المفاوضات التي تستضيفها جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأضاف " من الممكن التوصل الى سلام عاجل، وما توفر لم يكن متاحا إنجازه الا بالإرادة التي وفرتها الثورة والتغيير ووفرها الشعب السوداني".