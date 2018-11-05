عرمان: مبادرة سلفا كير تدعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في السودان

الخرطوم 5 نوفمبر 2018- جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، قيادة مالك عقار ترحيبها بإعلان الرئيس سلفا كير ميارديت التوسط بين الحكومة في الخرطوم والحركات التي تقاتلها في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب دارفور، وقالت إنها تدعم المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق سلام السودان الشامل.

عرمان

وقال نائب رئيس الحركة ياسر عرمان لـ (سودان تربيون) إن الإعلان عن شمول مبادرة الرئيس كير لإنهاء الحرب في المنطقتين ودارفور تلقى ترحيبا واسعا من حركته.

وأضاف "هذه المبادرة من الرئيس سلفا كير ستدعم جهود الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي كما انها ستمهد لحل شامل لمجمل القضية السودانية".

وأشار الى أن استضافة جنوب السودان لمبادرة الوساطة بين قوى المعارضة والحكومة السودانية تعد فرصة جيدة وجديدة في ظل التغيرات التي تجري في الإقليم بينها اتفاق السلام في جنوب السودان.

وأردف " هي تدعم إيجاد حل شامل ونهائي بين كل أطراف القضية السودانية والحكومة ويجب أن يكون الحل شامل ونهائي لا يستثني أي من جهات النزاع بمشاركة كل فصائل المعارضة السودانية".

وأعلنت الرئاسة في جنوب السودان الاثنين، أن الرئيس سلفا كير سيجمع ممثلي الحكومة السودانية ومعارضيها المسلحين بالنيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، على مائدة تفاوض خلال الأسابيع المقبلة.

وقال متحدث باسم الحركة الشعبية يوم الأحد أن وفدا رفيعا وصل جوبا للنقاش حول مبادرة رئيس جنوب السودان الهادفة لجلب السلام الى منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.