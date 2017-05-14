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عرمان يدعو للإحتجاج على مشاركة البشير في إجتماع مع ترامب

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الخرطوم 14 مايو 2017- ناشد الأمين العام للحركة الشعبية السودانية- شمال- ياسر عرمان الكونغرس الأميركي والناشطين بالاحتجاج ضد مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير في قمة قادة العالم الإسلامي المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بحضور الرئيس دونالد ترامب.

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الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان

وسيلتقي ترامب خلال زيارته للرياض يومي(20-21) مايو الجاري، عدد من زعماء الدول الإسلامية لمناقشة الإجراءات المشتركة لمحاربة الجماعات الإسلامية التي تمثل تهديدا للولايات المتحدة والغرب.

وفي بيان تحصلت عليه (سودان ترليون) الأحد،أعلن عرمان أن مشاركة البشير في هذا الاجتماع مع ترامب تثير قلقا واسعا وسط ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب داخل السودان وخارجه.

وقال إن نظام البشير استخدم الإسلام للتعدي على حقوق الملايين من السودانيين ومرتكبا بحقهم ابشع الاغتيالات واعتقال الآلاف منهم بشكل تعسفي وقصف المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتمييز الديني خاصة بحق المسيحيين السودانيين.

وأضاف عرمان " نناشد الإدارة الأميركية والكونغرس ولجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة ووسائل الإعلام الأميركية ومنظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة والزعماء الدينين والناشطين في مجال حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم للعمل على منع البشير من المشاركة في هذه القمة مع الرئيس الأمريكي".

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قرر رفع العقوبات عن السودان بشكل جزئي يناير الفائت ،وليس من المتوقع من ترامب إعادة الحظر على السودان . ولا يتضمن الاتفاق بين الدولتين موضوع حقوق الإنسان في السودان .

وبدأت واشنطن والخرطوم تقاربا استنادا إلى التعاون بشأن محاربة الإرهاب والقضايا الإقليمية .

وأشارت تقارير إلى أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعدان لتعزيز التعاون بشأن مكافحة الإرهاب مع حكومة السودان وكذلك محاربة قضايا غسيل الأموال والجريمة المنظمة.



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