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(الشعبية) تطالب بـ (إعلان سياسي) ينهي حروب السودان

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الخرطوم 28 مايو 2019- دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال الى إقرار "إعلان سياسي" لإنهاء الحروب في البلاد.
وطالب نائب رئيس الحركة ياسر عرمان في تصريحات الثلاثاء بالتوصل الى هذه الصيغة بما يوضح عزم القوى السياسية والمجلس العسكري على "إنهاء الحروب بشكل شامل".

وأضاف في تصريحات من الخرطوم " يجب ان يحتوي الاعلان على اعتراف صريح بالجذور التي ادت للحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وشرق السودان ويجب ان يكون هناك اتجاه لتكوين دولة المواطنة بلا تمييز لان قضية المواطنة هي القضية الاولى منذ عام 56".

وتابع "يجب ان يحتوي الاعلان السياسي على مخاطبة قضايا النازحين واللاجئين والاسرى ويجب ان يعطي اشارات صريحة ورغبة في مخاطبة قضايا الترتيبات الامنية لكل السودانيين وانهاء الحروب يدفع الثورة الى اعلى مراقيها وتكوين دولة ديمقراطية في نهاية المطاف".

وأظهر عرمان معارضته لإجراء انتخابات مبكرة قائلا إن الخطوة ستعقد المشهد السياسي.

وأردف " لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة دون عودة النازحين واللاجئين ودون حل قضية الحرب وانهاء دولة التمكين لان هذه الدولة ستفوز باي انتخابات تجرى الان وواجب المرحلة هو انهاء التمكين قبل الدخول في انتخابات كما يجب عقد المؤتمر الدستوري اولا قبل الشروع في أي عملية انتخابية".

وقال نائب رئيس الحركة إنهم يأملون في عقد لقاء مع قادة المجلس العسكري، وأضاف "نحن نتطلع للقاء معه حتى ننقل له وجهة نظرنا".



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