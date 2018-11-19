عسكريون سابقون ينضمون لفصيل معارض بجنوب السودان

الخرطوم 19 نوفمبر 2018 ـ قالت الحركة الوطنية بجنوب السودان، الإثنين، إن المئات من العسكريين السابقين انضموا لقواتها وتحركت بالفعل إلى معسكر قوات الحركة لتلقي التدريب في إطار تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية.

قوات الحركة الوطنية في جنوب السودان

وبحسب مسؤول الإعلام بالحركة استيفن لوال لـ "سودان تربيون" فإن أكثر من 364 من القوات النظامية السابقة انضمت إلى جيش الحركة التي يقودها كاستيلو قرنق.

وأفاد أن قطاع الحركة الوطنية ببحر الغزال أبلغ القيادة باستقبال قادة عسكريين سابقة من أجهزة الشرطة والجيش تصل إلى نحو 600 من الضباط وضباط الصف والفنيين كانوا في الخدمة قبل انفصال جنوب السودان عن السودان في يوليو 2011، موضحا أنهم انضموا مباشرة الى معسكرات الجيش الوطني، قطاع بحر الغزال.

ورحب لوال بالعناصر العسكرية الذي أعلنت انضمامها للجيش والحركة الوطنية>

وأكد أن الخطوة جاءت متسقة مع تنفيذ الترتيبات الأمنية ومتزامنة مع الآلية المعنية بتحديد مناطق تجميع القوات وتدريبهم حتى تمثل نواة للجيش القومي.