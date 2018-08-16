عشرات الآلاف يرفضون ترشيح البشير على منصة غير رسمية للجيش بـ (فيسبوك)

الخرطوم 16 أغسطس 2018 ـ رفض نحو 39.5 ألف شخص ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية في 2020 وفقا لاستطلاع رأي طرحته صفحة تطوعية باسم "القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية" على (فيسبوك) فيما أيد 3.4 ألف ترشيحه.

استطلاع حول ترشيح البشير لانتخابات 2020 على صفحة بفيسبوك باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

وبلغ مجموع المصوتين في الاستطلاع 42.900 شخص، 92% منهم أبدوا رفضهم لإعادة ترشيحه، فيما أبدى 8% موافقتهم على الخطوة.

ونشرت الصفحة التي تحظى بإعجاب ومتابعة نحو 624 ألف شخصا على موقع التواصل الاجتماعي، استطلاع الرأي صباح الثلاثاء الماضي وينتهي السبت المقبل.

وأقر مجلس شورى الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة مؤخرا تعديل نظامه الأساسي لرصف الطريق أمام التمكن من إعادة ترشيح الرئيس.

ويثور جدل واسع في السودان حول أحقية البشير في الترشح لدورة رئاسية جديدة، باعتبار أن ذلك يتعارض مع دستور البلاد الذي يحظر الترشح للرئاسة أكثر من دورتين.

ويجلس البشير الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015 لعدم وجود منافسين حقيقيين، على سدة الحكم منذ يونيو 1989، عندما أطاح بحكم ديمقراطي وتزعم انقلابا عسكريا وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي.

وتعرّف الصفحة نفسها بأنها "تطوعية وغير رسمية للقوات المسلحة السودانية تنقل تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش وكل الأخبار المتعلقة به"، ويديرها مجموعة متطوعين مدنيين وعسكريين.