عشرات الأسر تطالب رئيس البرلمان بالتدخل للإفراج عن المعتقلين لدى الأمن

الخرطوم 15 فبراير 2018- دفعت اسر عشرات المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات السوداني الخميس، بمذكرة لرئيس البرلمان ولجنة التشريع والعدل تطالب بإطلاق سراحهم.

رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر (سونا)

وتعتقل السلطات الأمنية في السودان منذ أسابيع قيادات في المعارضة وناشطين وصحفيين على خلفية احتجاجات انتظمت مدن الخرطوم وعدد من الولايات بسبب تردي الوضع الاقتصادي.

وطالبت المذكرة المدعومة بتوقيع أكثر من 1200 مواطن " البرلمان القيام بدوره الحقوقي تجاه المواطنين، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا".

وقالت ممثلة الأسر نعمات ابوبكر محمد في تصريحات صحفية بالبرلمان عقب تقديم المذكرة إن "الاحصائيات الاخيرة للمعتقلين لدى السلطات الأمنية تجاوزت 150معتقلا، لا نعرف أين هم وهناك آخرون لم يشملهم الحصر".

وأفادت ان السلطات لم تسمح لهم بزيارة المعتقلين، لافتة الى تدهور حالات بعضهم صحيا.

ويوم الأربعاء أبدت أسرة الأمينة العامة لحزب الأمة القومي سارة نقد الله، قلقها البالغ على وضعها الصحي، وأفادت أن جهاز الأمن رفض نقلها لمشفاها الذي يتابع حالتها.

وطالبت نعمات أبو بكر رئيس البرلمان بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين حسب موقعه الدستوري الذي يسمح له بذلك، وتابعت: "سلمنا المذكرة لمدير مكتبه ولم نلتق به لازدحام جدول اعماله".

وأكدت أن أسر المعتقلين ستعاود الحضور مجدداً للبرلمان إذا لم يتم إطلاق سراح ابناءهم".