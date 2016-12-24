عصابة إجرامية تسطو على أربعة محلات تجارية بسوق نيالا

الخرطوم /نيالا 24ديسمبر 2016- سطت شبكة إجرامية، ليل الجمعة، علي اربعة محلات تجارية بالسوق الكبير في مدينة "نيالا "عاصمة ولاية جنوب دارفور، واستولت علي مبالغ مالية ضخمة.
- السوق الجنوبي في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور .. صورة لـ"سودان تربيون"
وقال أحد اصحاب المحال التجارية لــ "سودان تربيون " السبت، إن مجموعة مجهولة ، ثقبت اسقف أربع محال تجارية بالسوق بعناية فائقة واستولت علي مبالغ مالية قدرها 68 الف جنيه".
وتابع "حطموا الخزانات الموجودة بداخل المحال التجارية،بواسطة آلات تستخدم في قطع الحديد "
وسبق ان نفذت شبكة إجرامية متمرسة في العام 2014 عملية شبيهة طالت 9 محال تجارية بذات السوق واستولت علي مبالغ كبيرة،دون أن تتمكن الاجهزة الأمنية من توقيفها.
وأكد مصدر مسؤول لــ"سودان تربيون أن الاجهزة الأمنية وضعت خطة محكمة لحماية الاسواق ليلا وتوقيف الجناة ، وتقديمهم للعدالة"، مشيرا الى أن الادلة ستقود إلي لمتورطين في عملية النهب.
إلى ذلك قامت مجموعة مسلحة مكونة من أربعة مسلحين يستغلون سيارة دون لوحات بنهب تاجر بحي " شم النسيم " بوسط مدينة " نيالا" في السابعة من صباح السبت.
واستولى الجناة بحسب تجار في السوق تحدثوا لــ"سودان تربيون" ، علي 53 ألف جنيه بعد أن اوسعوا الرجل ضرباً، وأضافوا "ولاذ الجناة بالفرار وتم نقل التاجر الي مستشفي نيالا لتلقي العلاج".
وأبدى العديد من التجار خوفهم من ظهور المجموعات المسلحة التي تنفذ عمليات سطو ليلية علي المحال التجارية، مجدداً ،دون أن تنجح الاجهزة الامنية في القبض عليهم
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