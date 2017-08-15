عضوان بمجلس الشيوخ يطالبان بأدوات جديدة لإنهاء الفساد في جنوب السودان

واشنطن 15 أغسطس 2017- طالب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وزارة الخزانة بإنشاء أدوات إضافية ضرورية لتحميل قادة جنوب السودان المسؤولية عن أعمال العنف الجارية في البلاد .

معاناة كبيرة خلفتها الحرب الدائرة في جنوب السودان

وفى رسالة الى وزير الخزانة ستيف منوشين، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كوركر، والسناتور كريس كونسق خطوات تفصيلية مطلوب اتخاذها بشان جنوب السودان "لوقف تدفق موارد البلاد لصالح النخب السياسية والعسكرية وأسرهم وشركائهم".

ولعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في الأحداث التي أدت إلى استقلال جنوب السودان من السودان بعد أكثر من عقدين من الحرب الأهلية.

وقال الخطاب "على الرغم من التفاؤل المبدئي حول مستقبل أحدث دولة في العالم، فقد أمضى شعب جنوب السودان السنوات الثلاث الماضية في خوض صراع وحشي خرج عن السيطرة، حيث نزح أكثر من مليوني شخص وأجبر ما يقرب من مليوني شخص على الفرار من البلاد. لقد اختطف القادة السياسيون والعسكريون مؤسسات الدولة وأعادوا تخصيصها لإثراء أنفسهم وإذكاء العنف".

ووفقا لما ذكره المشرعين فإن الاستجابة الدبلوماسية الدولية فشلت في وقف صراع جنوب السودان والمانحين ركزوا على الضرورة الملحة لتقديم مساعدات إنسانية أسهمت فيها الولايات المتحدة بما يقرب من 3 مليارات دولار منذ ديسمبر 2013.

وينزلق جنوب السودان في حرب اهلية مدمرة. وأشارت تقارير ان ستة ملايين من سكان جنوب السودان، نصف سكان البلاد ، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأن ما يقرب من 2 مليون نسمة على وشك المجاعة .

وقالت الرسالة الموجهة الى وزارة الخزانة ان "على الولايات المتحدة التصدي فى الوقت نفسه للمشاكل الهيكلية التى تساعد الحكومة علي العنف ومنع السلام".

ويضيف الخطاب أن هذا يشمل المسؤولية الإقليمية عن الإفلات من العقاب والأثر المالي والبشري السلبي الذي تمارسه على الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما وجهت الرسالة المؤرخة في الأول من أغسطس بالتحقيق في الفساد وفرض عقوبات وتحديد الأصول الخفية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال والعمل مع شركاء إقليميين مثل أوغندا و كينيا لضمان عدم تدفق الموارد المنهوبة من خلال نظامها المصرفي فضلا عن أسواق العقارات.

من جانبه أشاد مشروع كفاية بخطوة عضوي مجلس الشيوخ بتركيزهما على استخدام الأدوات المالية لمعالجة العلاقة بين الصراع والفساد في جنوب السودان والتزامهما بالحل السلمي للصراع في البلاد.

وقال مدير الاستراتيجيات في منظمة كفاية إيان شواب في بيان أصدره الاثنين " إن وزارة الخزانة الأمريكية تلعب دورا حيويا في معالجة الصراع والمعاناة الإنسانية الضخمة في جنوب السودان. أن أعضاء مجلس الشيوخ يستحقون الثناء على التزامهم الثابت بالسلام واستعدادهم للعمل معا لإيجاد حل لازمة جنوب السودان."

وبالتزامن مع الجهود الدبلوماسية، حث حث شواب وزارة الخزانة الامريكية على التركيز على استخدام ادوات مالية تستهدف الشبكات المالية لمن يعيقون السلام ويشتتون عائدات الفساد عبر المنطقة وحتى عبر الانظمة المالية الامريكية. واضاف "ان الذين يقاتلون فى جنوب السودان لن يوافقوا على سلام مستدام حتى يطور المجتمع الدولى نفوذا اكثر قوة ويستخدم ضغوطا أقوى".

وفي بيان منفصل قال المدير المساعد للسياسة في مشروع كفاية بريان اديبا إن السيناتور كوركر وكونس داعيا بلا كلل إلى اتخاذ إجراءات قوية بشأن جنوب السودان، وأردف "هذا الخطاب يرسل الرسالة الصحيحة من خلال توضيح أن الولايات المتحدة لن تستمر في السماح لقادة جنوب السودان بسرقة بلادهم في حين يواجه الملايين الجوع والتشرد والعنف. إن الدبلوماسية القوية جنبا إلى جنب مع الاستخدام القوي للأدوات المالية الموضحة في هذه الرسالة توفر أفضل فرصة للتوصل إلى حل سلمي في جنوب السودان ".

يذكر أنه في ديسمبر 2013 اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بمحاولة انقلاب على حكومته، ومنذ ذلك الحين اندلع قتال شرس أدى إلى مقتل عشرات الالاف وتشريد ما يقرب من مليونى شخص فى اسوأ اعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة منذ انفصالها عن السودان 2011.