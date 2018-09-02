عقار : الإصرار على إعادة ترشيح البشير يغلب خيار التغيير بكل الوسائل

الخرطوم 2 سبتمبر 2018- قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال مالك عقار آير، إن تعنت الحكومة السودانية حيال الإيفاء باشتراطات الانتخابات الحرة والإصرار على إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير سيدفعهم لتغليب خيار التغيير وفرضه بكافة الوسائل المتاحة.

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار - صورة ارشيفية لـ(رويترز)

وكان عقار من مؤيدي خوض الانتخابات المزمع اجراءها في السودان بحلول العام 2020، حيث بعث أواخر العام الماضي بخطابات لقوى المعارضة السودانية يدعوها للاتفاق على خطة عمل لخوض الانتخابات "واقتلاع السلطة من النظام سلميا، والتفاهم على اجندة سياسية واضحة للتغيير وربط قضية الانتخابات بالسلام العادل والتحول الديمقراطي.

وأكد عقار في خطابه ذاك على ضرورة التزام الحكومة بسبعة شروط أهمها عدم ترشح عمر البشير مرة أخرى والتوصل لاتفاق سلام شامل يراعى خصوصيات مناطق الحرب والترتيبات الامنية الشاملة الجديدة قبل الانتخابات، وبما يمكن قوى الكفاح المسلح من المشاركة في انتخابات ديمقراطية ونزيهة.

كما نادى بضرورة الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات لكي تقام الانتخابات في مناخ ديمقراطي والاتفاق على قانون جديد للانتخابات قائم على التمثيل النسبي. ووضع معايير متفق عليها لضمان استقلالية آليات العملية الانتخابية، بما في ذلك المفوضية.

وفي حوار مع صحيفة (مدارات) لسان حال الحركة، الصادرة الأحد، أكد عقار إمكانية خوض الحركة الشعبية الانتخابات منفردة او التحالف مع الراغبين حال تم الإيفاء بتلك الاشتراطات.

وأضاف "في احتمال تعنتّ الحكومة ورفضها تلك المتطلبات، وهذا هو الظاهر الآن للعيان بعد إعلان شورى المؤتمر الوطني إعادة ترشيح البشير وهذا بالتالي يتطلب تغيير الدستور ..ليس أمام الحركة ونداء السودان إلاّ تصعيد المقاومة والتنسيق والتعاون مع أحزاب سياسية وجماعات وفرض التغيير بالوسائل المتاحة ".

ولفت الى أن ذلك يستدعي عملا دؤوبا وسط كل مكونات المعارضة السودانية والاتفاق على برنامج سياسي كحد أدنى.

ويثور جدل واسع في السودان حول أحقية البشير في الترشح لدورة رئاسية جديدة، باعتبار أن ذلك يتعارض مع دستور البلاد الذي يحظر الترشح للرئاسة أكثر من دورتين، لكن تحركات محمومة تجري حاليا لإدخال تعديلات تبيح الترشح.

ويجلس البشير الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015 لعدم وجود منافسين حقيقيين، على سدة الحكم منذ يونيو 1989، عندما أطاح بحكم ديمقراطي وتزعم انقلابا عسكريا وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي.