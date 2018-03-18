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عقار: (نداء السودان) اقترح على الوساطة الأفريقية تحديث خارطة الطريق

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الخرطوم 18 مارس 2018 ـ كشف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار عن مقترحات دفع بها تحالف (نداء السودان) لآلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى لتحديث خارطة الطريق.

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رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار - صورة ارشيفية لـ(رويترز)

ووقعت الحكومة السودانية وتحالف (نداء السودان) على هذه الخارطة قبل نحو عامين في العاصمة الإثيوبية برعاية الوساطة الأفريقية التي يرأسها ثابو أمبيكي في محاولة لتقريب الشقة المتباعدة بين الأطراف السودانية ووقف الحرب في ثلاث من الأقاليم المهمة بالسودان.

وتتضمن الخارطة وقفا للعدائيات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، علاوة على إدارة حوار شامل بين الحكومة السودانية ومعارضيها.

وأفاد عقار في مقابلة مع (سودان تربيون) بباريس إن اجتماعات "نداء السودان" المنفضة قبل ساعات ناقشت العملية السلمية في السودان وأخضعت خارطة الطريق للمراجعة باعتبارها كانت واحدة من وسائل الوصول للحوار الوطني ومعالجة المشكلة السودانية.

وأوضح عقار أن تحالف "نداء السودان" بعث برؤيته لتحديث الخارطة الى آلية الوساطة الأفريقية في خطاب رسمي بالاستناد الى قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأضاف "ركزنا على أن يتم إطلاق سراح المعتقلين ليكونوا جزءا من عملية السلام الشامل التي تتحدث عنها الخارطة".

وتوقع عقد لقاء تشاوري بينهم والآلية الأفريقية الشهر الجاري بدون أن يحدد موعدا قاطعا.

وأضاف "ركزنا على الخارطة لأنها الاتفاق الوحيد الموقع من الحكومة وليس من الحكمة التخلي عنها، رأينا أن يتم تحديثها، وفي تقديري هذه خطوة جيدة لإحياء العملية السلمية".

وأوضح عدم جدوى الحوار الذي تبنته الحكومة السودانية فيما عرف بحوار الوثبة.

وتابع "بالتالي الجانب الرئيسي لخارطة الطريق في واحدة من وسائلها للسلام لم يعد موجودا".

لكنه نوه الى فاعلية الجزء الخاص بوقف العدائيات المنصوص عليه في الخارطة حيث ظلت الأطراف المتحاربة تجدد إعلانات الهدنة ووقف العدائيات بين الحين والآخر على نحو آحادي.



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