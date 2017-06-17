 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 17 حزيران (يونيو) 2017

(عقار) يرفض قرارات الجيش الشعبي ويعلن التوقف عن التفاوض مع الحكومة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 يونيو 2017- أعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، مالك عقار، التوقف عن المفاوضات والإتصال مع الحكومة السودانية، والتركيز على إعادة بناء الحركة وفق أسس جديدة، مؤكدا رفضه لقرارات إجتماعات الجيش الشعبي الأخيرة التي أيدت مجلس تحرير جبال النوبة.

JPEG - 12.9 كيلوبايت
مالك عقار

وقال عقار إنه وياسر عرمان سيجرون إتصالات مع رافضي قرارات مجلس تحرير جبال النوبة، التي نصبت الحلو رئيساً للحركة، للبدء في مسيرة جديدة لإعادة بناء حركة وفق رؤية السودان الجديد لكل السودانيات والسودانيين.

وأضاف "سوف نتوقف نهائيا عن أي مشاركة في المفاوضات أو أي إتصالات مع نظام الخرطوم وسنركز على إعادة بناء الحركة وفق أسس جديدة، والحركة الشعبية مستقبلها الحقيقي يكمن في إزالة النظام الحالي وبناء نظام ديمقراطي لكآفة السودانيين".

ونصب مجلس التحرير، جبال النوبة، في قرارات سابقة، عبد العزيز الحلو، رئيسا مؤقتا للحركة الشعبية، وأقال مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، ما فاقم حالة الانقسام التي تعيشها الحركة منذ مارس الماضي، وهو ما رفضه عقار واعتبره إنقلابا مرفوضا.

وعقدت قيادة الجيش الشعبي، بزعامة رئيس هيئة الأركان جقود مكوار مرادة،إجتماعا يومي الخميس والجمعة إنحازت فيه الى الرئيس اجديد للحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، ودعت الأخير للظهور خلال عشرة أيام،ووضع حد لتفاقم الأزمة السياسية العسكرية التي تعيشها الحركة،كما حثت على عقد المؤتمر العام للحركة خلال شهر واحد.

وقال عقار في بيان تلقته (سودان تربيون) السبت، إنه والأمين العام ياسر عرمان وصلتهما رسالة تحوي توقيعات جميع القادة والضباط بالجيش الشعبي والجبهة الأولى الحاضرين لإجتماع 15-16 يونيو، موضحاً أن أزمة الحركة لن تنتهي بنتائج إجتماعهم.

وأوضح أن الإجتماع مضى في نفس إتجاه مجلس التحرير، جبال النوبة، مضيفاً "بما أن قرار الحركة يجب أن تحدده كآفة المجموعات المكونة للحركة، فلا يمكن لمجموعة محدودة أو حتى إقليم بكامله إتخاذ قرارات إسترتيجية حول مستقبل الحركة الشعبية في إقصاء تام للآخرين".

واضاف "إذا قبلنا ذلك بحجة الوزن العسكري أو غيرها إذن فاليتوجب علينا قبولنا إقصاء النظام لنا بسبب قوته العسكرية".

كما شدد على رفضهم الإنفراد بتحديد مستقبل الحركة من أي جهة كانت على نحو غير ديمقراطي، لأنه لن يؤدي لبناء حركة وطنية ديمقراطية ولا علاقة له بمشروع السودان الجديد.

وأوضح أن الإنحياز لعبدالعزيز الحلو، أي كانت أسبابه لن يحل أزمة الحركة ولن يؤدي الى مواجهة فعلية مع المؤتمر الوطني بل سيقزم الحركة ويشكل إنتصارا مجانيا لمصلحة النظام.

وقال عقار إن "الحلو" لم يعد عامل وحدة في جبال النوبة أو الحركة الشعبية، أن له إتصالات مع جهات ـ لم يحددها ـ تريد أن توظف الحركة الشعبية كحركة إقليمية محدودة ضمن مشاريعها المعدة سلفاً.

ورفض عقار المشاركة في المؤتمر العام الإستثنائي الذي يختار قيادة جديدة للحركة، قائلاً إن المؤتمر يأتي عبر إنقلاب ويستبعد قوى مهمة في النيل الأزرق وولايات القطاع الشمالي والمهجر.

مردفاً "لن يسمح بالإعداد للوثائق أو الإتفاق على لجنة تحضيرية تحقق الإجماع، وبدأ بإصدار قرارات بمنع قادة الحركة الشعبية بدخول المناطق المحررة".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إنها أزمة السودان وليست أزمة الخليج 2017-06-15 15:09:53 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com نشبت الأسبوع الماضي أزمة عميقة وغير مسبوقة بين دولة قطر من جانب وعدد من دول الخليج بقيادة السعودية والإمارات ومعهم مصر من جانب آخر، وقد أدت تلك الأزمة لقطع العلاقات الدبلوماسية (...)

تجدد المواعظ والعبر... مما استجد بين السعودية وقطر 2017-06-15 14:55:29 د. غازي صلاح الدين العتباني ـ رئيس حركة الإصلاح الآن من بين جميع الأحداث التي حوتها الأعوام المائة الأخيرة، تطل حادثة المواجهة بين السعودية وقطر من موقع متقدم. مائة عام تتصدرها مقايضات بريطانيا وفرنسا على جثة العالم (...)

لا تحاربوا الصوفية فهي من ممسكات اهل السودان ومنجاته من التطرف 2017-06-11 23:24:42 عمار عوض ازمة مكتومة بين الحكومة السودانية وعموم المتصوفة وكبريات البيوت الصوفية في عموم بلاد النيلين التي يعد التصوف اخر "ممسكات اهل السودان " ؛وبعد ان استمرأت الحكومة تمزيق الاحزاب السياسية وسعت في شقها حتى اتى عليها (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.