عقار يعلن تسمية وفد التفاوض ويؤكد الاستعداد للتنسيق مع (الحلو)

سلفا وحميدتي وقادة الجبهة الثورية وعبد العزيز الحلو بعد التوقيع على"إعلان جوبا" .. 11 سبتمبر 2019 (سودان تربيون)

الخرطوم 14 سبتمبر 2019- أعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، مالك عقار السبت إكمالهم تسمية أعضاء وفد الحركة للمفاوضات المنتظر أن تبدأ مع الحكومة السودانية منتصف أكتوبر المقبل لتسوية ملف السلام، كما أكد استعدادهم للتنسيق مع الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو لتسريع معالجة قضايا المنطقتين.

وقال عقار في تصريح أعقب اجتماع للقيادة التنفيذية بالحركة إنه تم الاتفاق على تكوين الوفد التفاوضي للحركة الشعبية من 25 شخصا بمن فيهم المفاوضين والخبراء والسكرتارية.

ووقعت الحكومة السودانية ممثلة في المجلس السيادي الأسبوع الماضي اتفاقا مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية بزعامة الحلو في جوبا، على تفاهمات مبدئية توطئة للدخول في مفاوضات شاملة منتصف أكتوبر المقبل لمعالجة قضايا المناطق المتأثرة بالحرب.

وأعلن عقار كذلك الاتفاق على تشكيل لجنة وقف العدائيات والشؤون الانسانية برئاسة الأمين العام اسماعيل خميس جلاب، كما تم تسمية أعضاء الحركة في لجنة إطلاق سراح الأسرى وقضايا بناء الثقة التي تم الاتفاق بإرسالها فوراً الى العاصمة الخرطوم.

وتابع " سترسل الحركة الشعبية وفد قيادي عالي المستوى من ضمن فريق الجبهة الثورية للعاصمة الخرطوم متى تمت الترتيبات اللازمة في أسرع وقت ممكن".

واعتبرت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية بحسب عقار أن اجتماعات اديس أبابا والقاهرة وجوبا مضت في طريق استكمال شعارات الثورة بوضع قضية السام على رأس الأجندة السياسية، وأن "إعلان جوبا" الموقع مع الحكومة السودانية وما تضمن من قضايا "يعد اختراقا مهما في عملية تحقيق السلام".

وأضافت" الحركة الشعبية ترحب بكل ما من شأنه ان يؤدي الى التنسيق في قضايا المنطقتين بين طرفي الحركة الشعبية -في إشارة الى مجموعة الحلو-من أجل الوصول الى اتفاق مشرف لأهل المنطقتين والسودان ومخاطبة جذور ومسببات الحرب بشكل عادل وشامل وعاجل.

وأفاد عقار في تصريحه أن الحركة الشعبية تعتزم المشاركة بوفد قيادي في اجتماعات الجبهة الثورية و(نداء السودان) التي ستعقد بالعاصمة المصرية القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية، ويضم الوفد أعضاء المجلس القيادي بالجبهة الثورية وهم: الرئيس، نائب الرئيس، الامين العام، وبثينة إبراهيم دينار.

وتشير "سودان تربيون" الى أن اجتماعات القاهرة ستلتئم في العشرين من سبتمبر الجاري بمشاركة قيادات نداء السودان في الداخل حيث ستنضم الى رئيس التحالف الصادق الموجود في مصر منذ أيام.