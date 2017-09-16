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عقار يعيد تكوين مكاتب ولجان (الشعبية) بالخارج

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الخرطوم 16 سبتمبر 2017- أصدر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، مالك عقار، قراراً بإعادة تكوين المكاتب الخارجية ولجان تنظيم فروع الحركة بالخارج.

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رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار - صورة ارشيفية لـ(رويترز)

وبهذا القرار تعلن الشعبية بقيادة عقار رسمياً عن مكاتبها الموازية للحركة بقيادة عبد العزيز الحلو، بعد أن أعلنت في وقت سابق عدد من مكاتب الحركة الخارجية تأييدها للحلو.

وقال مالك عقار، في قراره الذي تلقته (سودان تربيون) السبت، إن اللجان التي كونها تعمل على تنظيم عضوية الحركة في الخارج بطريقة ديمقراطية تعكس الوحدة في التنوع وترفع تقاريرها للأمين العام للحركة الشعبية أو اي جهة يحددها.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار "عملية سياسية ستشمل تجديد الرؤية والتنظيم وإنفتاح الحركة الشعبية على قوى السودان الجديد وقوى الإستنارة والتقدم لإستشراف مرحلة جديدة".

وشدد على أن قيادة الحركة الشعبية ستواصل في بناء الهياكل الإنتقالية الي حين الوصول الي المؤتمر العام الذي يجب أن يسبقه نقاش واسع حول رؤية الحركة الشعبية وتجربتها السابقة وآفاق المستقبل من خلال عملية سياسية حية تشارك فيها قواعد وأعضاء وكوادر وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وأصدقائها.

وانقسمت الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تقود تمردا في المنطقتين منذ العام 2011، في أعقاب خلافات بدأت في مارس الماضي وتفاقمت من خلال تنصيب مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان، للحلو رئيسا وإقالة مالك عقار وياسر عرمان من الرئاسة والأمانة العامة للحركة.



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