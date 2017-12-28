عقوبات على دبلوماسي سوداني اتهم بالتحرش في نيويورك

الخرطوم 28 ديسمبر 2017 ـ عاقبت وزارة الخارجية السودانية أحد دبلوماسييها بعد اتهامه بالتحرش بفتاة، بالإبعاد نهائياً من نيويورك وتخفيض درجته الوظيفية وحرمانه من الترقي لمدة ثلاث سنوات والإنذار بالفصل النهائي.

مقر وزارة الخارجية السودانية

وكشفت صحيفة (ديلي نيوز) الأميركية في أكتوبر الماضي عن القبض على دبلوماسي سوداني بتهمة التحرش بفتاة تبلغ من العمر 23 عاما، وبحسب الصحيفة فإن الفتاة قالت ان "الدبلوماسي تحسس صدرها ومؤخرتها داخل بار في منطقة East Village بنيويورك"، وتم الافراج عنه لاحقا بعد ابرازه ما يثبت تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر في تصريح صحفي الخميس إن "الدبلوماسي خضع لتحقيق بواسطة لجنة مختصة أوصت بإخضاعه وفقاً للنظام المتبع لمجلس محاسبة مصلحي وبناءاً على موافقة قيادة الوزارة وتوجيهاتها".

وأفاد أن مجلس المحاسبة باشر عمله بالاطلاع على تقرير لجنة التحقيق وعلى التقرير الذي أعده مكتب تحقيق أميركي مستقل بتكليف من الوزارة بواسطة بعثة السودان الدائمة بنيويورك.

وتابع "ثبت للمجلس ان الدبلوماسي كان حتى ساعة متأخرة بمكان لا يليق بدبلوماسي سوداني ارتياده، بما يخالف لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007".

وقرر مجلس المحاسبة "إبعاد الدبلوماسي نهائياً من بعثة السودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك وحرمانه من الترقي والنقل للبعثات لمدة ثلاث سنوات، ووجهت له إنذارا بالفصل النهائي، وتخفيض درجته الوظيفية الى الدرجة الأدنى مباشرة".

وبرأ مجلس المحاسبة الدبلوماسي من ارتكاب ما نسب إليه من سلوك مخالف للأخلاق، "استناداً على وقائع محضر لجنة التحقيق وتقرير مكتب التحقيق المستقل".

وأوضح خضر أنه "لم يتوفر لدي أي من الجهتين ما يسند اتهام المذكور بارتكاب ما نسب إليه من فعل أو سلوك مخالف للخلق القويم لكنه بارتياده ذلك المكان وفيما لا يتصل بأي أعمال رسمية، خالف بذلك قانون ولوائح الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي ومرشد أداء البعثات والتي تنص على الاستقامة الكاملة".